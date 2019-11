Google Maps, nella scheda Per Te le Guide Locali più popolari

Google Maps si aggiorna: è in arrivo una novità pensata per tutte le persone che utilizzano l’app di navigazione del colosso di Mountain View non solo per raggiungere la propria destinazione, ma anche per guardarsi intorno e andare alla ricerca della loro prossima avventura.

La nuova funzione, annunciata dalla stessa azienda in occasione dell’ultimo vertice annuale, Connect Live, tenutosi recentemente a San Jose, in California, dà rilievo ai consigli delle Guide Locali, che con l’update saranno visibili direttamente nella scheda ‘Per Te’ di Google Maps, apparsa sull’app mobile circa un anno fa.

Di cosa si tratta

“In 24.000 città e Paesi, ora abbiamo una comunità attiva di 120 milioni di guide locali su Google Maps che sono appassionate di condividere le proprie esperienze contribuendo con recensioni, foto, elenchi e altro”, spiegano gli sviluppatori. Partendo proprio dalle esperienze degli utenti, l’app di Big G selezionerà le Guide Locali tenendo conto della qualità dei consigli, della frequenza di inserimento e del numero e della positività delle recensioni.

La nuova funzione arriverà inizialmente in nove città sparse per il mondo: Londra, New York, San Francisco, Tokyo, San Paolo, Bangkok, Delhi, Osaka e Città del Messico.

L’azienda, per ora, non si è ancora sbilanciata riguardo la sua futura integrazione in altre zone.

Come accennato precedentemente, per poter visualizzare i luoghi e le destinazioni consigliate vicino alla propria posizione, basterà consultare il tab Per Te, che sarà personalizzato in base alle località e alle preferenze di ogni utente.

Google Maps: ultime novità

Tra le ultime novità, su Google Maps per Android la release 10.28 ha introdotto da qualche giorno un pulsante che permette agli utenti di accedere velocemente alla visualizzazione 3D della mappa e il nuovo pulsante Street View, che consente di visualizzare tutte le strade compatibili con la funzione, che offre viste panoramiche a 360 gradi.