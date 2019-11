Google Maps per Android si aggiorna: novità nella gestione del profilo

Google Maps per Android si aggiorna: arrivano nuove funzioni che rendono ancor più personalizzabile l’applicazione di navigazione del colosso di Mountain View.

È attualmente in distribuzione un nuovo update che porta con sé tante novità che si vanno ad aggiungere alle funzioni offerte dal menù laterale: la voce ‘Il tuo profilo’, dedicata alla gestione del proprio account, si arricchisce di vari strumenti a misura di utente.

Consultandola è da ora possibile cambiare il nome e la foto del proprio profilo e aggiungere una descrizione.

Il menù ‘Impostazioni Profilo’: migliora privacy utenti

Tra le novità, arriva il menù ‘Impostazioni Profilo’, che mette a disposizione tanti nuovi strumenti che migliorano la privacy degli utenti.

È possibile, per esempio, decidere di oscurare il proprio profilo alle aziende o scegliere se mostrare o nascondere i contributi come Guida Locale.

Le nuove funzioni vanno ad aggiungersi a un’altra novità distribuita a inizio del mese sui dispositivi con sistema operativo Android: la modalità di navigazione in incognito che permette agli utenti di non lasciare traccia delle ricerche effettuate sull’app di navigazione o della propria posizione. Per attivarla è necessario selezionare la voce dedicata, dopo aver premuto l’icona del proprio profilo, posta in alto a destra.

Google Maps: le ultime novità

Lo scorso mese, su Google Maps è stato rilasciato un ricco aggiornamento che ha introdotto varie nuove funzioni che ampliano le informazioni a disposizione degli utenti in tempo reale.

Con l’update gli utenti hanno la possibilità di segnalare la presenza di cantieri, corsie chiuse, veicoli in panne e di detriti che mettono in pericolo la guida. Per farlo basta premere il nuovo tasto ‘+’, posto sotto la bussola.

“Stiamo aggiungendo più strumenti fruibili grazie ai contributi in tempo reale della community: in questo modo gli utenti saranno ancora più informati quando al volante”, scrivono gli sviluppatori annunciando le nuove funzioni.