Sono in arrivo tante novità su Google Maps sia per i dispositivi con sistema operativo iOS che Android.

Come annunciato dalla stessa Big G in un post sul proprio blog, le segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti, finora disponibili solo su Android, sono attualmente in distribuzione anche sugli iPhone.

In contemporanea la piattaforma di Google implementerà tante nuove funzioni che arriveranno nei prossimi giorni, sia su iOS che su Android.

Le novità, pensate per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti, tenendoli aggiornati in tempo reale sulle condizioni del traffico quando alla guida, saranno distribuite in tutto il mondo.



Tutte le nuove funzioni in arrivo su Google Maps



“Stiamo aggiungendo più strumenti fruibili grazie ai contributi in tempo reale della community: in questo modo gli utenti saranno ancora più informati quando al volante”, scrivono gli sviluppatori annunciando le nuove funzioni.

Con l’aggiornamento gli utenti avranno la possibilità di segnalare la presenza di cantieri, corsie chiuse, veicoli in panne sulla carreggiata e di detriti o altri oggetti che mettono in pericolo la guida.

Per segnalare un incidente, basterà selezionare il nuovo tasto ‘+’ che verrà introdotto con l’update nell’interfaccia di navigazione sotto la bussola. Una volta cliccato, selezionando la voce “Aggiungi un rapporto” sarà possibile inviare la segnalazione.

Google Maps introduce la guida vocale per gli ipovedenti

Tra le ultime novità, Google Maps ha recentemente introdotto una nuova funzione pensata per facilitare l’orientamento degli ipovedenti. Il navigatore dell’azienda di Mountain View ora offre una guida vocale in grado di offrire indicazioni dettagliate e frequenti sul percorso da seguire, avvisando l’utente quando si trova in prossimità di un incrocio e informandolo sui metri rimanenti prima di una svolta. Il navigatore è anche in grado di rassicurare il pedone quando è nella giusta direzione. Per ora la nuova funzione è disponibile sui dispositivi iOS e Android negli Stati Uniti e in Giappone.