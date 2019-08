Google Maps: Live View disponibile su smartphone iOS e Android con AR

Google Maps, il popolare navigatore del colosso di Mountain View, ora offre una nuova funzione che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli utenti che utilizzano l’applicazione per raggiungere le destinazioni a piedi.

Si chiama Live View e frutta la Realtà Aumentata per indicare con precisione la direzione del cammino.

Live View è disponibile come beta sia sugli smartphone con sistema operativo Android che supportano ARCore, sia sui dispositivi iOS con ARKit.

Ecco come funziona Live View

Si tratta di una funzione pensata per ottimizzare l’esperienza degli utenti, migliorando le indicazioni di navigazione. Live View mette a disposizione in tempo reale frecce e indicazioni che chiariscono il percorso da effettuare e le strade in cui svoltare quando davanti a un bivio. Per testare la nuova funzione, una volta scelta la destinazione da raggiungere camminando, basta attivare il navigatore selezionando il percorso ‘a piedi’. A questo punto, per attivare Live View basta cliccare sull’opzione dedicata posta nella parte inferiore della schermata.

La nuova funzione è stata testata e provata in anteprima solamente dalle Local Guide dell’app di Mountain View e dagli utenti in possesso di uno dei dispositivi Pixel di Google.

Tante nuove funzioni: in arrivo nuova Timeline

L’ultimo aggiornamento ha aggiunto su Google Maps tante altre nuove funzioni.

Consultando la voce ‘Prenotazioni’, disponibile in ‘I tuoi luoghi’, è ora possibile visualizzare tutte le proprie prenotazioni sia di voli che di hotel.

È stata introdotta anche una nuova opzione pensata per gli amanti del buon cibo: è possibile prenotare un ristorante, dopo averlo scelto e selezionato a seconda delle proprie preferenze, direttamente dall’applicazione, senza dover chiamare o effettuare altre ricerche in rete.

A breve su Google Maps verrà aggiunto un importante aggiornamento della Timeline che consentirà di ‘rivivere’ le vacanze, potendo visualizzare tutte le mete raggiunte, ristoranti, negozi e hotel compresi. Per usufruire della nuova funzione basterà aver attiva la localizzazione.