Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 3 al 9 febbraio 2020 sono diversi i titoli in uscita per PlayStation 4. I nuovi giochi più attesi sono sicuramente Zombie Army 4: Dead War e Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame. Entrambi i titoli arriveranno sugli scaffali nei negozi specializzati martedì 4 febbraio 2020.

Tra i videogiochi in uscita, i fan della console da lunedì 3 febbraio potranno sperimentare l’esperienza di gioco offerta da 0000+ e 7th Sector.

Il giorno più ricco della settimana, come intuibile, sarà martedì 4 febbraio: data in cui debutteranno sul mercato videoludico anche Ash of Gods Redemption, CarX Drift Racing Online, Nerved, PandaBall, Reknum.

Tra le novità, da giovedì 5 febbraio gli utenti potranno giocare a Throw Anything e Zomb. Il giorno successivo sarà la volta di The Dark Crystal Age of Resistance Tactics,

Dawn of Fear e Just a Phrase by Powgi. Il 7 febbraio, inoltre, debutterà sul mercato videoludico Just a Phrase by Powgi.

L’elenco completo

Ecco tutti i titoli in uscita su PlayStation 4 dal 3 al 9 febbraio 2020:

• 0000+, in uscita il 3 febbraio

• 7th Sector, debutta il 3 febbraio

• Ash of Gods Redemption, in arrivo 4 febbraio

• Monster Energy Supercross The Official Videogame 3, disponibile dal 4 febbraio

• Zombie Army 4 Dead War, in uscita il 4 febbraio

• CarX Drift Racing Online, debutta 4 febbraio

• Nerved, disponibile dal 4 febbraio

• PandaBall, in arrivo il 4 febbraio

• Reknum, in uscita dal 4 febbraio

• Throw Anything, in arrivo il 5 febbraio

• Zomb, disponibile il 5 febbraio

• The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, debutta il 6 febbraio

• Dawn of Fear, disponibile dal 6 febbraio

• Just a Phrase by Powgi, in arrivo 7 febbraio

Ps Plus, tutti i giochi gratis di febbraio 2020

Gli scorsi giorni, Sony ha annunciato i titoli che saranno disponibili gratuitamente nel mese di febbraio per gli utenti con sottoscrizione al servizio PlayStation Plus: saranno tre, uno in più rispetto agli scorsi mesi.

Da martedì 4 febbraio gli abbonati potranno scaricare gratuitamente dal PlayStation Store Bioshock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour, compatibile con PlayStation VR.