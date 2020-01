Fortnite, arriva oggi il nuovo aggiornamento 11.40: server offline

Dopo alcuni giorni di attesa, i fan di Fortnite potranno presto divertirsi con tutte le novità dell’aggiornamento 11.40, inizialmente previsto per la scorsa settimana. I server del gioco sono offline dalle 10:00 di oggi, mercoledì 15 gennaio, per le consuete operazioni di manutenzione che precedono l’arrivo di ogni update e Epic Games non ha ancora reso noto quando torneranno operativi. La software house è stata anche avara di informazioni sui contenuti del nuovo aggiornamento, anche negli ultimi giorni sono circolati vari leak e rumor (ancora tutti da verificare).

Le possibili novità dell’aggiornamento 11.40

Come di consueto, l’aggiornamento 11.40 dovrebbe introdurre dei nuovi contenuti per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. L’update dovrebbe anche risolvere vari bug presenti nel gioco, tra cui quello che rende impossibile completare la sfida “Visita Differenti Fermate del Bus” della serie Rimedio vs Tossina. È prevista, inoltre, l’introduzione di Liferun, una nuova modalità pensata per ribaltare completamente l’esperienza di gioco. Per una volta, infatti, i giocatori dovranno abbandonare le armi e dotarsi di medicinali e kit di pronto soccorso per salvare il maggior numero di persone possibile. Prima di fare il suo debutto nel gioco, questa modalità, sviluppata in partership con la Croce Rossa Internazionale, sarà mostrata in anteprima al festival videoludico Pax South, in programma a San Antonio dal 17 al 19 gennaio.

Disponibili nuovi contenuti nel negozio in-game

Da ieri, martedì 14 gennaio, sono disponibili nuovi contenuti nel negozio in-game di Fortnite. Gli appassionati di skin possono ora arricchire la loro collezione con i costumi Rubino (1.200 V-Bucks), Domino (1.500 V-Bucks), Gran Tracannus (1.500 V-Bucks), Guerriera delle Highlands (1.500 V-Bucks) e Fennix (1.200 V-Bucks). Tra le novità spiccano anche le emote “Elegante” (500 V-Bucks), “Vero Amore” (200 V-Bucks) e “Sprinkle Dance” (500 V-Bucks) e il CD musicale “Amiciamicissimi”, disponibile al prezzo di 200 V-Bucks.