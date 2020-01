Fortnite, disponibili le skin Fennix e Rubino nel negozio in-game

Oggi, martedì 14 gennaio, il negozio in-game di Fortnite si arricchisce con nuovi contenuti, perfetti per ingannare il tempo in attesa dell’aggiornamento 11.40, il cui arrivo era inizialmente atteso per la scorsa settimana. All’interno dello store è ora possibile trovare vari oggetti inediti, tra cui skin, emote, strumenti di raccolta e CD musicali. Tra i nuovi costumi spiccano Rubino e Domino, disponibili rispettivamente a 1.200 e 1.500 V-Bucks (circa 12 e 15 euro). Le altre skin disponibili sono Gran Tracannus (1.500 V-Bucks), Guerriera delle Highlands (1.500 V-Bucks) e Fennix (1.200 V-Bucks). Per quanto riguarda le emote, il negozio in-game mette a disposizione dei giocatori “Elegante” (500 V-Bucks), “Vero Amore” (200 V-Bucks) e “Sprinkle Dance” (500 V-Bucks). Infine, vale la pena segnalare il CD musicale “Amiciamicissimi”, disponibile al prezzo di 200 V-Bucks.

Le possibili novità dell’aggiornamento 11.40

L’aggiornamento 11.40 dovrebbe introdurre dei nuovi contenuti per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, oltre a correggere alcuni bug segnalati dalla community nelle ultime settimane, tra cui quello che rende impossibile completare la sfida “Visita Differenti Fermate del Bus” della serie Rimedio vs Tossina. Col nuovo update dovrebbe arrivare anche l’inedita modalità Liferun, nella quale i giocatori dovranno trasformarsi in membri della Croce Rossa e salvare il maggior numero di persone possibile. Per farlo dovranno esplorare la mappa di gioco a bordo di diversi golf cart ATK e utilizzare i medicinali e i kit di pronto soccorso a disposizione per aiutare chi è in difficoltà. La modalità è stata sviluppata in partnership con la Croce Rossa Internazionale e verrà mostrata in anteprima al festival videoludico Pax South, in programma a San Antonio dal 17 al 19 gennaio. Anche se mancano delle conferme ufficiali da parte di Epic Games, sembra che l’aggiornamento dovrebbe arrivare nelle prossime ore o al più tardi domani, mercoledì 15 gennaio.