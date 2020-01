WhatsApp, record di messaggi inviati a Capodanno: oltre 100 miliardi

WhatsApp a Capodanno ha battuto un altro record: il 31 dicembre 2019 dalla popolare piattaforma di messaggistica sono stati inviati oltre 100 miliardi di sms di auguri, tra i quali oltre 12 miliardi di immagini.

La cifra supera di 25 miliardi il totale di messaggi spediti durante la vigilia di Capodanno dello scorso anno, giorno in cui sono stati inviati 75 miliardi di sms, dei quali oltre 13 miliardi di foto e 5 miliardi di filmati.

L’annuncio di WhatsApp

"Il 31 dicembre 2019 sono stati inviati più messaggi rispetto a qualsiasi altro giorno precedente nella storia decennale. Dei 100 miliardi di messaggi inviati, oltre 12 miliardi erano messaggi con disegno", hanno annunciato gli sviluppatori della nota app di messaggistica. Solo in India, stando a quanto riporta il sito The Indian Express, il 31 dicembre 2019 gli utenti tramite WhatsApp hanno inviato oltre 20 miliardi di messaggi di auguri in sole 24 ore.

La possibilità di inviare messaggi di testo è la funzione preferita degli utenti che utilizzano quotidianamente la nota applicazione di messaggistica per tenersi in contatto con famigliari e amici, seguita dagli Stati, attraverso i quali è possibile condividere con i propri contatti foto e clip che rimangono visibili per 24 ore, dai messaggi con immagini, dalle chiamate e dalle note vocali.

L’app, inoltre, come sottolineato dagli sviluppatori dell’azienda di proprietà di Facebook, è cresciuta molto negli ultimi anni: il bacino di utenza che contava nel mese di febbraio 2018 oltre un miliardo e mezzo di utenti è stato fortemente ampliato dalla recente diffusione dell'app in diversi Paesi del mondo, tra cui il Brasile e l’India.

WhatsApp: le ultime novità

WhatsApp, secondo quando svelato dal noto portale WABetaInfo, noto per questo genere di rivelazioni, avrebbe nei piani la futura integrazione di una nuova funzione che consentirà agli amministratori dei gruppi di impostare l’eliminazione automatica dei messaggi dopo un certo periodo di tempo.

La novità si chiama Deletes Messages ed è stata svelata analizzando le nuove funzioni introdotte con la recente versione beta iOS 2.20.10.23.

“Indagando, abbiamo scoperto che il team di WhatsApp ha cambiato i suoi piani su come dovrebbe funzionare il nuovo strumento, diventando una sorta di "strumento di pulizia" per i gruppi”, scrivono gli esperti del sito.