Spotify testa Tastebuds, la funzione per scoprire i gusti degli amici

Come riportato dal sito TechCrunch, Spotify sta testando Tastebuds, una nuova funzione che consentirà agli utenti di scoprire le preferenze musicali dei loro amici e trovare in questo modo dei brani da ascoltare. Una versione embrionale della feature è stata individuata dalla ricercatrice Jane Machung Wong nella versione web del servizio di streaming musicale tramite l’ingegneria inversa. Non si sa ancora molto di Tastebuds, ma nella sezione del sito dedicata alla nuova funzione, ancora in fase di sviluppo, è possibile trovare questa descrizione: “Ora puoi scoprire delle nuove canzoni tramite gli amici di cui ti fidi”.

Le caratteristiche di Tastebuds

Cliccando sull’icona a forma di penna sarà possibile quali sono le canzoni più ascoltate dagli utenti che si seguono e aggiungerle direttamente alla propria libreria. La tab per accedere a Tastebuds affiancherà quelle per raggiungere la home page e la propria libreria nel menù di navigazione. Finora la condivisione dei contenuti con gli amici non è mai stata una priorità per Spotify, ma sembra che con la nuova funzione le cose potrebbero cambiare. Al momento è possibile vedere quali brani stanno ascoltando gli utenti che si seguono solo nella versione desktop del sito, mentre dall’app è possibile postare le canzoni in riproduzione sui social e sulle Storie di Instagram.

Spotify Wrapped 2019

Per chiudere l’anno in bellezza, Spotify ha messo a disposizione degli utenti varie statistiche relative alla musica ascoltata nel corso del 2019 e dell’ultimo decennio (2010-2019). Per scoprire come sono cambiate le proprie abitudini di ascolto nell’arco degli ultimi dieci anni è sufficiente accedere al portale online dedicato utilizzando i dati del proprio account. Tra le informazioni che è possibile visualizzare sono presenti i minuti trascorsi sulla piattaforma di streaming musicale, le canzoni e gli artisti preferiti (con tanto di ore esatte di ascolto), i generi preferiti e i Paesi di provenienza dei cantanti o dei gruppi più ascoltati.