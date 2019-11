Per gli appassionati di podcast alla ricerca di nuovi programmi da scoprire Spotify ha lanciato ‘Your Daily Podcast Playlist’, una nuova funzione che si basa sugli ascolti precedenti per consigliare una selezione adatta ai gusti mostrati da un utente. Grazie a un algoritmo, la piattaforma di streaming musicale è infatti in grado di analizzare le recenti riproduzioni, oltre ad artisti e programmi seguiti, per poi generare una playlist contenente nuovi podcast da ascoltare in attesa della nuova puntata di quello preferito. Per il momento, Spotify ha iniziato a testare questa funzione in diversi Paesi, ma non ancora in Italia.

Spotify: podcast preferiti e da scoprire in un’unica playlist

Poche settimane fa Spotify aveva aggiunto la possibilità di includere anche i podcast, oltre alle canzoni, all’interno delle playlist, così da creare il proprio mix ideale. Il colosso svedese conferma ancora una volta di puntare forte su questo formato, introducendo una nuova funzione che genera automaticamente un elenco composto solamente da podcast, per aiutare gli utenti a scoprirne di nuovi. Come spiegato nel post che annuncia la novità, ’Your Daily Podcast’ analizza le attività e le preferenze mostrate dagli utenti che hanno ascoltato almeno quattro podcast negli ultimi 90 giorni per creare, affidandosi a un algoritmo, una playlist personalizzata che “rende più semplice scoprire nuovi show oltre a restare al passo con quelli preferiti”. Per visualizzare la selezione proposta da Spotify è sufficiente accedere alle sezioni ‘Per te’ o ‘Migliori podcast’.

‘Your Daily Podcast Playlist’ non è disponibile in Italia

Almeno per il momento, tuttavia, gli utenti italiani non potranno utilizzare ‘Your Daily Podcast Playlist’. Spotify ha lanciato la nuova funzione sia per gli utenti free che per quelli Premium in un numero ristretto di Paesi: Stati Uniti, Germania, Svezia, Regno Unito, Messico, Brasile, Canada, Australia e Nuova Zelanda. I dati diffusi relativi al terzo trimestre del 2019 hanno evidenziato una crescita del 30% degli utenti attivi mensili di Spotify, che ora sono 248 milioni.