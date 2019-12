Twitter, arriva il supporto alle Live Photo scattate con gli iPhone

Su Twitter sta per approdare un’importante novità che sarà sicuramente apprezzata da tutti gli utenti in possesso di dispositivi con sistema operativo iOS: sul social network arriva il supporto alle Live Photo scattate con gli iPhone.

La nuova funzione, svelata dalla stessa azienda in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale della piattaforma social, consentirà agli utenti di condividere le Live Photo, senza doversi accontentare di postare il singolo scatto.

Le Live Photo hanno debuttato sugli smartphone con sistema operativo iOS nel ‘lontano’ 2015 e quando attive permettono di catturare un filmato di breve durata che comprende anche quanto inquadrato dalla fotocamera un secondo prima e uno dopo lo scatto.

Come si pubblicano le Live Photo

Per pubblicare una Live Photo, basterà selezionare lo scatto desiderato e condividerlo dal proprio iPhone sul social network; Twitter si occuperà di tutto il resto.

L’immagine-video verrà trasformata direttamente in una GIF e sarà così fruibile su qualsiasi dispositivo.

La nuova funzione è stata svelata qualche ora dopo un importante annuncio che riguarda la qualità delle immagini condivise su Twitter.

Nolan O'Brien, un dipendente dell’azienda, ha svelato in un Tweet pubblicato sul proprio profilo, che il social network manterrà il codec JPEG per l'upload delle immagini su Twitter per Web.

Ciò significa che sarà possibile postare immagini con risoluzione massima di 16 megapixel, mantenendo inalterata la qualità dello scatto.

Twitter: le ultime novità

Twitter, sulla versione desktop, potrebbe a breve introdurre la possibilità di programmare la pubblicazione dei Tweet.

La nuova funzione, attualmente in fase di test, è per ora disponibile solo per una ridotta cerchia di utenti e consente, cliccando sui tre punti visibili nella barra inferiore della finestra, di posticipare la pubblicazione, scegliendo la data e l’ora in cui si intende pubblicare il Tweet.

Come accennato precedentemente, la novità per ora è solo un esperimento. Bisognerà attendere eventuali annunci dell’azienda per avere informazioni certe riguardo la sua futura distribuzione.