Quali sono stati gli argomenti e i personaggi più chiacchierati su Twitter ne 2019? Come di consueto, l’avvicinarsi della fine dell'anno in corso rappresenta l’occasione di fare il punto sulle tendenze che, più di altre, hanno portato gli utenti a scatenarsi sul famoso social. In Italia, la tragica scomparsa di Nadia Toffa e l’ironia del Ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova sono stati tra i temi più popolari del 2019, ulteriore conferma di come attualità e politica vadano spesso per la maggiore sulla piattaforma di microblogging.

Da Nadia Toffa a Salvini: l’Italia su Twitter nel 2019

Per quanto riguarda gli hashtag più utilizzati nel 2019, in ambito politico trionfa quello relativo a Salvini, che già nel 2018 era risultato il personaggio pubblico più menzionato su Twitter. A livello globale, invece, è stato l’hashtag Notre Dame ad aver dominato la sezione attualità, a causa dell’incendio dello scorso 15 aprile che ha scosso gli utenti di tutto il mondo. La classifica dei post più retwittati in Italia vede al primo posto l'addio dato alla redazione de Le Iene a Nadia Toffa, ricondiviso quasi 10.000 volte. La conduttrice scomparsa ad agosto 2019 rientra anche tra le parole più ricercate sul motore di ricerca Google. Sono invece circa 36.000 i like ottenuti dal post di Teresa Bellanova, che ha lanciato l’hashtag #vestocomevoglio ironizzando così sui commenti ricevuti relativi all’abbigliamento mostrato in occasione del giuramento al Quirinale.

Il post più retwittato al mondo nel 2019

Le categorie sport e intrattenimento si confermano fedeli al 2018: come lo scorso anno, #juventus e #amici18 sono rispettivamente risultati gli hashtag più utilizzati in Italia, mentre è di Laura Pausini il post più retwittato con la funzione ‘rewtitta con commento’, in una graduatoria che vede al quinto posto l’attivista Greta Thumberg. Impresa centrata soltanto a metà per l’immagine di un uovo pubblicata da World Record Egg che si proponeva di diventare il tweet più retwittato al mondo: i retweet sono stati poco meno di 960.000, un risultato decisamente lontano dal primato attuale di 5,3 milioni di retweet ma sufficiente per imporsi come tweet più condiviso nel mondo nel 2019.