Twitter incorona i re del 2018: spiccano Salvini e Cristiano Ronaldo

A quale scopo gli italiani utilizzano Twitter? Quali sono gli argomenti più popolari? Lo stesso social network fa il punto rispetto ai profili e ai temi più citati durante il 2018. I dati pubblicati evidenziano come gli utenti twittino in particolare per esprimere le proprie opinioni riguardo a politica e programmi televisivi visti in diretta. Tra i personaggi pubblici, infatti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è il più menzionato dai post pubblicati sulla piattaforma, secondo nella classifica assoluta, dietro solamente a YouTube. Terminato il filone politico, che spopola anche tra gli hashtag, nella top 10 degli account citati trova spazio anche la Juventus.

L’Italia su Twitter: politica e sport

Vicepremier dal giugno 2018, Matteo Salvini ha costruito il proprio personaggio pubblico anche attraverso l’utilizzo dei social network. Un’attività a cui gli utenti hanno risposto, come dimostrano i dati diffusi da Twitter relativi all’anno che sta per terminare, che incoronano il ministro dell’Interno come il secondo profilo più citato del 2018. A completare il podio ci sono YouTube, sul gradino più alto, e la band One Direction. Proseguendo, tra i più menzionati dal pubblico di Twitter ci sono @repubblica, @luigidimaio, @matteorenzi e @pdnetwork, a conferma della grande rilevanza sul microblog della sfera politica. Prima che la top 10 si chiuda con @fattoquotidiano e @ArianaGrande, all’ottavo posto si posiziona @juventusfc. Proprio il tweet in cui Cristiano Ronaldo annunciava il 16 luglio il trasferimento alla squadra bianconera è stato quello che ha ricevuto più like a livello mondiale e retweet all’interno della categoria sport.

Gli utenti amano il live tweeting

Salvini, Movimento 5 Stelle e Pd compaiono di nuovo tra gli hashtag più utilizzati nel 2018, che premiano però anche #amici17, #sanremo2018, #gf15 e #uominiedonne, a testimonianza della grande diffusione di Twitter quando si parla di commenti live. Il trend è sfruttato dagli stessi programmi, che nella maggior parte dei casi possiedono un hashtag ufficiale di riferimento, costantemente visibile durante la trasmissione. Il report rivela inoltre che il numero maggiore di tweet pubblicati è stato raggiunto il 25 febbraio 2018, quando si chiudevano le Olimpiadi invernali. Di recente, il Ceo del social network Jack Dorsey ha spiegato che la piattaforma sta studiando nuovi metodi per “incentivare conversazioni sane”, che potrebbero includere la rimozione del pulsante ‘mi piace’. Tuttavia, nonostante lo stesso fondatore avesse annunciato nei mesi scorsi un giro di vite contro le fake news, un recente studio ha evidenziato come sul social siano presenti diversi account identificati come bot che contribuiscono a diffondere le notizie false tra gli altri utenti.