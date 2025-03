X200 Pro, la prova del nuovo “cameraphone” di vivo

Ma il vero gioiello di questo telefono è il comparto fotografico. Questo “cameraphone” è infatti tutto improntato alla fotografia, grazie a una lente principale ZEISS True Color da 50 megapixel, un teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel; la fotocamera anteriore è da 32 megapixel. La fotocamera principale, ci spiegano, utilizza il sensore vivo x Sony LYT-818 con una dimensione di 1/1,28 pollici ed è in grado di realizzare scatti di qualità sempre ottima in diverse condizioni di luce. Gioiello tra i gioielli, il teleobiettivo, che integra sei funzioni: l’HyperZoom, il Macro, il Ritratto, Paesaggi notturni e Tramonto. Insieme consentono di catturare soggetti distanti in modo chiaro e dettagliato. Non è tutto: grazie alla modalità Super Paesaggio, ci spiegano, è possibile catturare ancora meglio la bellezza della natura come cieli stellati, scene al chiaro di luna o tramonti, grazie anche a dei filtri aggiuntivi. Lato video, X200 Pro registra fino alla qualità 8K 30fps sulla lente principale.