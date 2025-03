Deebot X8 Omni, il lavaggio si fa a rullo

La prova di aspirazione non ha dato problemi. Il robot riconosce ostacoli e tappeti. Per chi ha in casa tappeti si può aumentare la potenza di aspirazione portandola fino ai 18.000 Pa. Anche con i peli di cane si è comportato bene. E' chiaro che con animali in casa la manutenzione deve essere più continua, soprattutto su spazzola e vaschetta di lavaggio. Il rumore non è particolarmente fastidioso se si mantiene il grado di aspirazione in modalità media. Per quanto riguardo il lavaggio abbiamo notato che il rullo è decisamente più efficace. Lo sporco viene catturato meglio, anche quello resistente come sugo o caffè. Quando il deebot ritorna nella sua stazione di ricarica avviene il lavaggio del rullo con acqua calda a 75 °C e successivamente l'asciugatura ad aria calda a 63° C. Occorrono circa 2 ore per un'asciugatura completa. Questa versione non ha la possibilità di dosare il detergente in automatico.