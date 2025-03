HONOR Magic7 Pro, campione di fotografia e di I.A.

Altro fiore all’occhiello di questo telefono è il sistema operativo MagicOS 9 basato su Android 15. Lo abbiamo trovato molto completo, pieno di app e funzionalità. Peccato ci siano diverse app preinstallate (ma almeno non si tratta di giochini). Tante le funzioni di intelligenza artificiale integrate nel software tra cui Magic Portal, che permette di evidenziare e trascinare contenuti rilasciandoli in un’altra app mentre Magic Text permette di estrarre rapidamente testo da un’immagine e numeri di telefono dalle foto. Con Traduzione AI è possibile parlare in 13 diverse lingue e ottenere una traduzione in tempo reale mentre tra le “chicche” troviamo la possibilità di ridurre il volume della suoneria con uno sguardo o mantenere lo schermo acceso mentre lo si sta guardando (sono tutte disattivate di default e va calibrato prima il rilevamento degli occhi). Ancora, una funzione permette, quando si è in ambienti silenziosi, di ridurre al minimo la dispersione del suono delle telefonate mentre, al contrario, in ambienti silenziosi elimina i rumori di fondo. C’è grande attesa, infine, per AI Deepfake: un’app che - non è ancora disponibile - permetterà di riconoscere (se abbiamo capito bene) foto e video realizzati con l’intelligenza artificiale.