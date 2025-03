FRITZ!Box 6860, il nuovo router che sfrutta la connessione cellulare

Il nuovo router di casa AVM permette di sfruttare la rete cellulare (5G, 4G, 3G) per creare una rete domestica Wi-Fi, sia dentro casa che in giardino. Ecco tutte le caratteristiche

Il primo contatto era avvenuto al Mobile World Congress di Barcellona (qui il nostro reportage - qui la nostra fotogallery con tutte le novità più interessanti) e adesso è disponibile anche in Italia. Stiamo parlando del nuovo FRITZ!Box 6860 5G di AVM, una soluzione all’avanguardia per l’accesso a internet sia all’interno che all’aperto che sfrutta la connessione 5G.

Le caratteristiche principali

Si tratta di un piccolo router che può essere usato all’interno di abitazioni, seconde case, camper, e in tutte quelle situazioni in cui c’è bisogno di una linea internet affidabile e veloce ma non arriva la fibra ottica; e può anche essere usato all’esterno, ad esempio in un giardino, sfruttando appunto la connettività cellulare. Questo perché il 6860 è certificato IP54 ed è protetto contro gli schizzi d’acqua. Il dispositivo grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access supporta sia il 5G (NSA, SA) sia l’LTE (4G, 3G), raggiungendo velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit al secondo. Una volta installata la sim, il dispositivo crea una rete Wi-Fi 6, ma è anche possibile connettersi a internet tramite la porta LAN Gigabit integrata. L’alimentazione avviene tramite porta Power over Ethernet (PoE): può dunque essere alimentato sia da un computer collegato via Ethernet, sia da un tradizionale adattatore elettrico.

C’è anche un centralino telefonico

Tante le possibilità di utilizzo e personalizzazione, grazie anche al sistema FRITZ!OS, che offre funzionalità Mesh, parental control, media server, accesso ospiti; presente anche uno strumento di allineamento che indica sia la potenza del segnale mobile che lo stato della connessione. Tra le altre cose, il dispositivo è dotato anche di una base DECT per la telefonia e la smart home e supporta gli standard Voice over LTE e Voice over New Radio: è possibile così collegare fino a sei telefoni cordless e 10 telefoni IP e le chiamate vengono effettuate tramite il numero mobile della SIM card; presenti anche cinque segreterie telefoniche, la funzione fax e la funzione SMS. Il prezzo del nuovo FRITZ!Box 6860 5G è di 489 euro.