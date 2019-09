"A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future": Una giovane e felicissima ragazza che guarda avanti verso un brillante e fantastico futuro. Si definisce così, nella sua bio su Twitter, Greta Thunberg, l’attivista svedese impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico.

Foto: Twitter

Una risposta ironica al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per primo – sarcasticamente – aveva usato per lei quelle parole. Il Tycoon, infatti, aveva fatto riferimento in quel modo al discorso di Greta all’Onu, quando la 16enne aveva detto: "Venite da noi giovani per avere speranza. Come osate? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle più fortunate" (L'ALLARME DELL'ONU SUI GHIACCIAI).

Il precedente di Tim "Apple" Cook

Lo scorso marzo, era stato Tim Cook, Ceo di Apple, a cambiare il nome sul suo profilo Twitter, aggiungendo una mela al nome Tim, così da diventare "Tim Apple Cook". Anche in quel caso, il riferimento era a una gaffe di Donald Trump: il presidente, poco prima, nel rivolgersi a Cook lo aveva chiamato "Tim Apple", sostituendo il nome della società al cognome.