"La perdita globale dei ghiacciai, la fusione del permafrost e il declino nella copertura della neve e nella estensione dei ghiacci artici sono destinati a continuare". Il motivo? "L’aumento della temperatura dell'aria in superficie, con inevitabili conseguenze per straripamenti di fiumi e rischi locali". A lanciare l’allarme è l'Ipcc, il comitato scientifico che studia il camimaneto climatico dell'Onu, nel suo report "Oceano e criosfera in un clima che cambia” (IL DISCORSO DI GRETA THUNBERG ALL'ONU).

Oceani sempre più caldi

"La grandezza di questi cambiamenti della criosfera (cioè dell’estensione dei ghiacci) è destinata ad aumentare ulteriormente nella seconda metà del 21esimo secolo", spiegano gli esperti. Nel 21esimo secolo, inoltre, a causa del riscaldamento globale, gli oceani vedranno un aumento senza precedenti della temperature e della acidificazione, un calo dell'ossigeno, ondate di calore, con piogge e cicloni più frequenti e devastanti. Aumenterà anche il livello delle acque e ci sarà una diminuzione degli animali marini. In particolare, sugli oceani, il documento sottolinea che "si sono riscaldati senza interruzione dal 1970 e hanno assorbito più del 90% del calore in eccesso del sistema climatico. Dal 1993, il tasso del riscaldamento dell'oceano è più che raddoppiato”.

Il livello del mare continuerà ad aumentare

Il rapporto dell’Ipcc è stato diffuso oggi dal Principato di Monaco, dove sono riuniti da giorni i ricercatori per la stesura finale, e va a integrare quello uscito a maggio ("Cambiamento climatico e territorio"), e quello su "Riscaldamento globale a 1,5 gradi" uscito nell'ottobre del 2018. Gli scienziati, nel documento, avvertono: "L’aumento del livello del mare continuerà anche oltre il 2100". In questo senso, si registra anche "una accelerazione nei decenni recenti a causa dell'aumento dei tassi di perdita di ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide" (IL RISCHIO SUL MONTE BIANCO - FOTO - LE PAROLE DI CONTE).

Aumenteranno anche gli incendi

I cambiamenti futuri nella criosfera sulla terraferma (i ghiacciai montani e le coperture polari) sono destinati a colpire anche "le risorse idriche e i loro usi, come l'idroelettrico e l'agricoltura". Inoltre, sottolineano gli esperti, aumenteranno, "in modo significativo", per il resto del secolo, anche gli incendi "nella tundra e nelle regioni boreali, così come in alcune regioni montane".