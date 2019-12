Google Assistant si aggiorna: suonerie personalizzate al risveglio

Google Assistant si aggiorna: ora l’assistente vocale del colosso di Mountain View è in grado su alcuni dispositivi di personalizzare la suoneria della sveglia in base al contesto.

La novità, annunciata dalla stessa Big G in un post sul blog ufficiale, si chiama Impromptu e tiene conto della temperatura esterna, del meteo e dell’ora del risveglio per creare sveglie personalizzate.

Le suonerie, come spiegato dagli sviluppatori, vengono create al momento grazie alla tecnologia di apprendimento automatico di Project Magenta, una piattaforma open-source sviluppata inizialmente nella divisione AI del colosso di Mountain View.

Tutte le novità introdotte con l’aggiornamento

Impromptu è attualmente disponibile su Lenovo Smart Clock ed è solo una delle diverse novità introdotte con l’aggiornamento software in distribuzione in tutto il mondo.

“Abbiamo perfezionato la luminosità automatica, aggiunto una scheda di consigli musicali per aiutarti ad accedere alle tue playlist più velocemente e abbiamo migliorato il controllo sulla durata della sveglia (ora fino a 60 minuti)”, spiegano gli sviluppatori nella pagina dedicata al nuovo aggiornamento.

Probabilmente, le nuove abilità dell’assistente vocale di Google arriveranno presto su tutti gli altri smart speaker dell’azienda; tuttavia, finora, Google non si è ancora espressa a riguardo.

Google: le ultime novità

Tra le ultime novità del mondo Google, su Gmail, la nota piattaforma di posta elettronica, approderà presto una nuova funzione che consentirà agli utenti di allegare le email. La novità, annunciata dalla stessa azienda, verrà distribuita in tutto il mondo, Italia compresa entro circa due settimane. “Abbiamo appreso da voi che ci sono delle situazioni in cui allegare e-mail ha più senso che inoltrare e-mail separate, come ad esempio voler inoltrare più messaggi relativi a un singolo argomento. Con questa nuova funzionalità puoi fare esattamente questo. L'invio di email come allegati consente di comporre un messaggio di riepilogo ai destinatari e di allegare un set di email di supporto che gli stessi possono aprire direttamente nel loro client di posta”, spiegano gli sviluppatori.