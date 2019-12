Gmail, in arrivo una novità: sarà possibile allegare le email

Gmail si aggiorna: il colosso di Mountain View ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione che sarà sicuramente apprezzata dagli utenti che utilizzano le email per lavoro. Il nuovo update consentirà di allegare i vecchi messaggi di posta elettronica, senza doverli necessariamente scaricare per poi inoltrare ai destinatari.

Sarà possibile allegare più email contemporaneamente, senza alcuna restrizione. L’unico limite riguarda le dimensioni dei file da allegare: se superano i 25MB, Gmail interverrà convertendo il messaggio e inserendo l’allegato con Google Drive. La nuova funzione per la versione desktop entro circa due settimane verrà rilasciata in tutto il mondo, Italia compresa, tramite un aggiornamento del server.

La nuova opzione ‘Inoltra come allegato’

“Abbiamo appreso da voi che ci sono delle situazioni in cui allegare e-mail ha più senso che inoltrare e-mail separate, come ad esempio voler inoltrare più messaggi relativi a un singolo argomento. Con questa nuova funzionalità puoi fare esattamente questo. L'invio di email come allegati consente di comporre un messaggio di riepilogo ai destinatari e di allegare un set di email di supporto che gli stessi possono aprire direttamente nel loro client di posta”, scrivono gli sviluppatori sulla pagina del blog ufficiale dedicata alla novità.

Per capire se la funzione è disponibile basta consultare il menù Altro (dove ci sono i tre puntini) e verificare la presenza dell’opzione ‘Inoltra come allegato’.

Come si allegano le email

Come spiegano gli sviluppatori sul blog ufficiale, per allegare le email gli utenti potranno procedere in due diversi modi. Il primo, il più semplice, permette di inoltrare un messaggio di posta elettronica come allegato, cliccando con il tasto destro l’email desiderata e trascinandola all’interno del corpo della nuova email.

Nel caso in cui si intenda allegare più e-mail contemporaneamente è possibile selezionare i messaggi di posta elettronica desiderati, per poi allegarli premendo la voce dedicata, presente su Altro (dove ci sono i tre puntini).