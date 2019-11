Dopo due remake, Crash Bandicoot sembra pronto a tornare con una nuova avventura. Il successo dell’operazione revival, iniziata con Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e proseguita con Crash Team Racing Nitro Fueled potrebbe aver convinto Activision ad ascoltare le richieste dei fan e tirare fuori dal cilindro un titolo nuovo di zecca dedicato al peramele. Il gioco, inizialmente noto col nome in codice CRASH 8, dovrebbe chiamarsi Crash Bandicoot Worlds, e potrebbe uscire già nel corso del 2020. Non è ancora chiaro per quali piattaforme sarà disponibile, ma sembra probabile che, seguendo l’esempio di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, arriverà su PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One. Al momento non è possibile escludere anche un approdo sulle nuove PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Quando sarà annunciato Crash Bandicoot Worlds?

Secondo alcune voci di corridoio, il nuovo progetto potrebbe essere curato da Vicarious Visions, lo stesso team che ha dato vita a Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, o da Toys for Bob, la software house che ha realizzato Spyro: Reignited Trilogy. Non è possibile escludere che i membri dei due studi stiano collaborando allo sviluppo del gioco. Altre voci di corridoio indicano che Crash Bandicoot Worlds potrebbe essere annunciato a dicembre durante i Game Awards 2019, l’evento che celebrerà i migliori giochi usciti nel corso dell’anno. Considerando che in passato durante le premiazioni sono stati presentati titoli del calibro di Sekiro Shadows Die Twice e Crash Team Racing Nitro Fueled, questa ipotesi sembra tutt’altro che inverosimile.

Rivelata la data d’uscita di PlayStation 5?

Il nuovo Crash Bandicoot potrebbe essere uno dei titoli che accompagneranno il lancio di PlayStation 5. Secondo il leaker PSErebus, la nuova console Sony dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi specializzati nordamericani il 20 novembre 2020, al prezzo di 499 dollari. Secondo le indiscrezioni dell’utente, PS5 uscirà assieme a Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della saga racing di Polyphony Digital.