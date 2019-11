Facebook copia Instagram: in test la funzione ‘Foto popolari’

Facebook è al lavoro su una nuova funzione che permetterebbe agli utenti di vivere un’esperienza simile a quella di Instagram. Come riportato da TechCrunch, il social blu ha testato ‘Foto popolari’, una modalità che propone una lunga serie immagini dei propri amici selezionate da un algoritmo e visibili in successione semplicemente scorrendo dall’alto verso il basso, esattamente come accade già su Instagram. Con questa opzione, il flusso di fotografie andrebbe quindi a sostituire quello di notizie solitamente presente sul feed, ma non è ancora chiaro se Facebook abbia intenzione di rilasciare ufficialmente la nuove funzione dopo i test condotti.

‘Foto popolari’ trasforma Facebook in Instagram

Per chi utilizza Facebook ma ha una predilezione per i contenuti fotografici, il social potrebbe decidere in futuro di predisporre un ‘momento Instagram’. Come? Attraverso la funzione ‘Foto popolari’, che come spiegato da TechCrunch la piattaforma ha testato brevemente nel mese di ottobre. Per attivare la modalità è sufficiente selezionare una qualsiasi foto presente nel feed o sul profilo di un amico, visualizzandola a schermo intero. Normalmente, il gesto dello scroll o swipe rimpicciolirebbe nuovamente l’immagine, riportando l’utente alla schermata precedente. Grazie a ‘Foto popolari’, invece, la pagina si trasforma in un feed fotografico che propone in successione altre immagini dei propri contatti selezionate da un algoritmo. In questa sezione le didascalie sono interrotte dopo 65 caratteri, per evitare frasi troppo lunghe che siano d’intralcio per un’esperienza che sembra voler replicare piuttosto fedelmente ciò che accade su Instagram.

Test di Facebook conclusi a ottobre

Un portavoce di Facebook ha confermato a TechCrunch che il social ha condotto un test di ‘Foto popolari’ che si è concluso a ottobre e valuterà nuovi esperimenti in futuro. Attualmente la piattaforma offre già una funzione simile per i video, mostrando i filmati correlati a quello che l’utente ha visualizzato. Dopo l’introduzione delle Storie e della sezione Watch, Facebook potrebbe dunque rendere la propria app ancora più simile a Instagram.