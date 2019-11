Instagram ha ricevuto feedback positivi relativamente al test dei like nascosti condotto negli ultimi mesi in diversi Paesi, decidendo quindi di estendere l’esperimento a tutto il mondo. Da luglio, anche l’Italia era stata coinvolta in questa fase sperimentale, durante la quale molti utenti non sono stati più in grado di visualizzare il numero esatto dei ‘mi piace’ ottenuti dalle foto pubblicate dai propri contatti. Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram, aveva spiegato che la novità è stata introdotta per migliorare l’esperienza degli utenti sul social.

Instagram nasconde i ‘mi piace’ in tutto il mondo

Sempre più utenti in tutto il mondo perderanno la possibilità di vedere il numero di ‘mi piace’ ricevuto delle foto postate dalle persone seguite su Instagram. Dopo una prima fase sperimentale condotta in Australia, Brasile, Canada, Irlanda, Italia, Giappone e Nuova Zelanda, il social ha deciso infatti di rendere il test globale, come viene spiegato in un tweet del profilo ufficiale di Instagram che ha annunciato la novità. Gli utenti potranno continuare a visualizzare i dettagli riguardo ai like ottenuti dai propri contenuti selezionando la voce ‘altre persone’, che consentirà di vedere la lista completa di chi ha messo ‘mi piace’ oltre al numero esatto. Per quanto riguarda i video, inoltre, non sarà più possibile sapere le visualizzazioni. Questa novità non coinvolgerà tutti gli utenti, ma soltanto quelli coinvolti nell’esperimento. Pur estendendo questa modifica a livello globale, Instagram ha infatti deciso di proseguire nella fase di test poiché “si tratta di un cambiamento fondamentale” per la piattaforma e prima di nascondere il numero di like definitivamente il social vuole “sapere di più dalla nostra comunità globale” attraverso i feedback.

Regole diverse per i creatori?

La politica di Instagram riguardante i like nascosti potrebbe includere alcune eccezioni in futuro. Il social è consapevole che per i creatori di contenuti il numero di ‘mi piace’ possa essere un indicatore importante da comunicare ai potenziali partner con cui stringere degli accordi. Per questo motivo, “stiamo studiando alcuni modi in cui i creatori possano comunicare questo valore ai partner”, si legge nel tweet di Instagram.