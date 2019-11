WhatsApp si aggiorna con 74 nuove emoji

L’aggiornamento 2.19.315 beta di WhatsApp, disponibile solo per gli iscritti al programma di beta testing ufficiale, ha introdotto nell’app di messaggistica istantanea il supporto allo standard Unicode 12.0 e ha ampliato ulteriormente il numero di ‘faccine’ con cui gli utenti possono arricchire i propri messaggi. In totale le nuove emoji sono 74, ma con l’update sono state apportate anche delle modifiche a molte delle emoticon meno recenti. In particolare, i cambiamenti riguardano l’acconciatura dei capelli e il colore dei vestiti.

Le nuove emoji

Alcune delle nuove emoji rappresentano delle persone con disabilità, come un uomo o una donna che comunicano tramite la lingua de segni o che si muovono con l’ausilio di una sedia a rotelle. Altre faccine legate a questo tema raffigurano un apparecchio acustico, un cane guida per i non vedenti, un arto robotico e un bastone. Cresce anche il numero degli animali rappresentati dalle emoji, grazie all’introduzione del fenicottero, della puzzola, dell’orango, della lontra e del bradipo. L’emoji dello sbadiglio potrebbe presto diventare una delle più utilizzate dagli utenti meno mattinieri. L’elenco completo delle nuove faccine è disponibile sul sito del consorzio Unicode.

Le emoji più utilizzate

Recentemente, il consorzio Unicode ha pubblicato una top 10 delle emoji più utilizzate degli utenti. In cima alla classifica è presente la faccina che piange dal ridere, spesso usata in risposta a un’immagine divertente. Al secondo posto si trova il classico cuore rosso, mentre il gradino più basso del podio è occupato dall’emoji che sorride con gli occhi a cuoricino. Segue la ‘rolling on the floor laughing’, la faccina che ride di gusto inclinata da un lato. Il quinto posto è occupato da un’altra emoji che esprime divertimento, ossia ‘smiling face with smiling eyes’. La classica faccina sorridente è seguita dalle due mani unite in segno di ringraziamento, dai due cuori sovrapposti e dalla ‘loudly crying face’. Al nono posto si trova la ‘face blowing a kiss’, ossia l’emoticon che manda un bacio. Chiude la classifica l’emoji che rappresenta il pollice in su.