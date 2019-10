Google Play Music ha raggiunto un grande traguardo: ha superato i 5 miliardi di download da Play Store.

La quota è stata probabilmente raggiunta grazie all’integrazione del servizio streaming di Big G dedicato alla musica tra le app Google integrate direttamente nel sistema operativo.

Il successo dell’applicazione sembra però essere destinato a tramontare: su Android 10 è già stata rimpiazzata da YouTube Music che è tra i servizi predefiniti della suite Google, e negli ultimi mesi l’azienda ha iniziato a rimuovere alcune delle sue funzioni.

Sesta applicazione Google a superare i 5 miliardi di download

Google Play Music è la sesta applicazione di Big G a tagliare il traguardo, in coda a Google Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play Service, che per primo ha raggiunto la quota di 5 miliardi di download, nel mese di luglio 2017.

Il penultimo in ordine di tempo ad aver raggiunto il traguardo è Google Chrome, che proprio come Google Play Music è tra le app preinstallate su molti smartphone. Ciononostante Chrome è uno dei browser più utilizzati su Android e vanta frequenti aggiornamenti.

Google Maps si aggiorna con autovelox su iPhone e tante altre novità

Google Maps è sicuramente una delle applicazioni più amate da chi utilizza lo smartphone per essere guidato nel traffico. L’ultimo upgrade introduce tante nuove funzioni pensate per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti, che hanno da ora la possibilità di segnalare la presenza di cantieri, corsie chiuse, veicoli in panne sulla carreggiata e di detriti o altri oggetti che mettono in pericolo la guida.

Le nuove funzioni sono in distribuzione sia sui dispositivi iOS che Android.

Tra le novità anche sui device della Apple gli utenti, mentre alla guida, possono essere avvisati riguardo la presenza di autovelox, incidenti o rallentamenti: una funzione disponibile già da tempo sui dispositivi Android.