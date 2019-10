Mortal Kombat 11, annunciato un intero weekend di prova gratuita

NetherRealm, software house che ha sviluppato Mortal Kombat 11, ha annunciato che proporrà ai giocatori di PlayStation 4 e Xbox One la possibilità di giocare gratuitamente al titolo, avendo accesso ad una serie di contenuti legati al celebre picchiaduro. La sessione di gioco gratuita prenderà il via in data venerdì 11 ottobre e terminerà il lunedì successivo, 14 ottobre.

Le modalità inserite nella prova gratuita

I contenuti cui sarà possibile accedere sono stati specificati dalla casa di sviluppo con un annuncio tramite i social e prevede l’accesso alla modalità storia, con la prova che consentirà di provarne i primi due capitoli. Si potrà sperimentare la modalità degli scontri 1 contro 1 e degli scontri online 1 contro 1 con l'intero roster di base a disposizione, avere accesso alla Kripta, allenarsi per eseguire le tremende e sanguinarie fatality ed infine cimentarsi nella modalità ‘Torri del Tempo’, con la possibilità di giocare nei panni di alcuni lottatori come il Terminator T-800, Nightwolf e Shang Tsung. Proprio T-800, personaggio che si ispira alle fattezze dell'attore Arnold Schwarzenegger, è entrato a far parte di Mortal Kombat 11 tramite DLC. Il lottatore, che non sarà doppiato dalla voce originale di Arnold Schwarzenegger, è una delle novità più curiose che questo trial di prova metterà a disposizione degli utenti.

Le mosse speciali

Undicesimo titolo della serie picchiaduro di Mortal Kombat, nonché sequel diretto di Mortal Kombat X, il gioco è stato pubblicato in tutto il mondo il 23 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Oltre alle celebri fatality e alle brutality, il gameplay introduce anche il ‘colpo fatale’ (Fatal Blow), che si attiva quando la salute scende al di sotto del 30% e il "colpo schiacciante" (Krushing Blow), versione aggiornata di una mossa speciale che si attiva solo in determinate circostanze. Altra nuova meccanica di gioco poi è la ‘parata perfetta’ (Flawless Block), che permette un contrattacco dopo aver bloccato un attacco con un tempismo preciso. Ogni personaggio, in questo titolo, possiede un set unico di costumi e armi che possono essere ulteriormente modificati dagli utenti grazie ad una nuova modalità di personalizzazione che permette, appunto, di organizzare in modalità variegate tutto ciò che riguarda l’aspetto estetico dei lottatori.