Twitter e TweetDeck down nel mondo: problemi con login e messaggi

Un pesante down durato diverse sta provocando problemi nell’utilizzo di Twitter e della piattaforma TweetDeck, utilizzata per gestire più account contemporaneamente. Lo ha comunicato lo stesso social media in un tweet pubblicato nelle prime ore della mattina, spiegando che presto “tutto dovrebbe tornare alla normalità”. Stando alle segnalazioni riportate dal sito Downdetector il down riguarderebbe in particolare la versione desktop di Twitter e in misura minore anche l’app per iPhone o iPad.

Problemi su Twitter e Tweetdeck: l’annuncio del social

Delle interruzioni di servizio su Twitter e TweetDeck “potrebbero crearvi problemi a twittare, ricevere notifiche o visualizzare i Messaggi Diretti. Stiamo lavorando per risolvere il problema, presto tutto dovrebbe tornare alla normalità”. Così Twitter ha comunicato il down che dall’1 ottobre sta creando disagi tra gli utenti sia sul social media che sulla dashboard app TweetDeck, che racchiude diverse funzioni in un’unica schermata ed è comunemente utilizzata tra giornalisti e altri creatori di contenuti per gestire più profili allo stesso tempo e programmare i tweet. Il malfunzionamento è stato riscontrato a livello globale, con una maggiore incidenza in Giappone e in alcune parti dell’Europa quali Spagna e Regno Unito, stando a quanto evidenziato da downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti.

Twitter down, i problemi persistono

Nonostante il social abbia affermato di essere vicino alla risoluzione dei problemi, secondo nuove segnalazioni giunte su downdetector e outage.report nella mattina del 2 ottobre i malfunzionamenti starebbero persistendo in diverse parti del mondo. Il down di Twitter impedisce in molti casi di effettuare il login e l’apertura sia del sito web che dell’app mobile. Gli utenti italiani sarebbero tuttavia colpiti in maniera minore, come mostrano le poche segnalazioni presenti su downdetector.