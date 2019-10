Activision lo aveva già annunciato qualche tempo fa e puntualmente ha rispettato le attese. ‘Call of Duty: Mobile’ è disponibile da oggi, 1 ottobre, gratuitamente per i dispositivi iOS e Android. Sviluppato dallo studio TiMi di Tencent, il gioco è stato progettato esclusivamente per i dispositivi mobili. Il titolo è un mix equilibrato tra un passato mai dimenticato, legato alle atmosfere di Modern Warfare e Black Ops, ed un presente fortemente condizionato dalla modalità battle royale di Fortnite. Il gioco infatti comprende diverse modalità, una su tutte la battaglia all'ultimo sangue che prevede 100 giocatori all’interno di un’unica partita. Ma non solo: ‘Call of Duty: Mobile’ prevede mappe multiplayer come Crash, Hijacked e Nuketown, deathmatch in team 5 contro 5 e persino la modalità zombie e quella del duello tra cecchini. Tra le altre modalità presenti ci sono anche Prima linea, Tutti contro tutti e Cerca e distruggi.

Personalizzazione completa

Scaricando l’applicazione, l’utente avrà modo di ottenere e sbloccare personaggi, armi, completi, serie di punti e oggetti d'equipaggiamento che fanno parte del seguito universo di Call of Duty, con l’obiettivo di personalizzare e rendere sempre più potente il proprio arsenale di guerra. Tra le curiosità legate al gioco quella per cui salendo di rango si sbloccheranno alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della serie, come John ‘Soap’ MacTavish e Simon ‘Ghost’ Riley da Modern Warfare e Alex Mason da Black Ops.

L’aspetto grafico

Dal punto di vista grafico, nonostante si parli di dispositivi mobili, il gioco è stato sviluppato in alta definizione con qualità da console, comandi personalizzabili, chat vocale e testuale e audio e grafica in 3D, come si può leggere nella descrizione del gioco sul Play Store. Proprio gli utenti Android sembrano già aver apprezzato il titolo, che dopo quasi 200mila recensione si attesta su una valutazione di 4,7 stelle su 5.

Le partite classificate

Non è tutto, perché l’aspetto competitivo non mancherà. Ci si potrà cimentare infatti in partite classificate, oppure vincere premi riservati ai clan giocando insieme ai propri amici contro altri team.