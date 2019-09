Call of Duty Mobile: la data di uscita in Italia e nel mondo

Tramite un tweet e un post sul proprio sito ufficiale, Activison ha annunciato ufficialmente che dal primo ottobre 2019 Call of Duty: Mobile sarà disponibile per tutti i dispositivi mobile dotati dei sistemi operativi Android e iOS. L’applicazione potrà essere scaricata gratuitamente e offrirà ai giocatori esperienze ispirate alle due serie Modern Warfare e Black Ops. Activision promette il ritorno di personaggi amati dai fan, tantissime armi tra cui scegliere e varie modalità di gioco, tra cui l’ormai immancabile battle royale, con cui Call of Duty: Mobile potrebbe provare a rivaleggiare con Fortnite, il popolarissimo videogioco di Epic Games disponibile per dispositivi mobile dal 2018.

Le caratteristiche del gioco

Dopo un rapido tutorial, i giocatori potranno esplorare il menù dedicato all’equipaggiamento e personalizzarlo con armi principali e secondarie, oltre a varie abilità. Salendo di rango si sbloccheranno alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della serie, come John “Soap” MacTavish e Simon “Ghost” Riley da Modern Warfare e Alex Mason da Black Ops. Nella modalità multiplayer sarà possibile scegliere tra numerose modalità, alcune nuove e altre riprese da altri episodi di Call of Duty. Eccone alcune: Frontline, Team Deathmatch, Domination, Gun Game e Search & Destroy. Nel gioco saranno anche presenti alcune delle mappe più amate dai fan della serie, tra cui Nuketown, Hijacked e Crash.

La modalità battle royale

Nella modalità battle royale fino a 100 giocatori lotteranno per la sopravvivenza in un’ampia mappa caratterizzata dalla presenza di veicoli di ogni tipo, tra cui ATV, elicotteri e zattere tattiche. Nel corso delle partite sarà possibile mettere le mani su armi ed equipaggiamenti provenienti dai vari episodi della serie. Si potrà giocare in prima o in terza persona e scegliere la propria Classe preferita tra le sei disponibili prima di paracadutarsi nella mischia. Il gioco sarà disponibile dal primo ottobre 2019 in tutti i Paesi in cui sono presenti i servizi App Store e Google Play, a eccezione del Belgio, del Vietnam e della Cina continentale.