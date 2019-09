LG G6 ThinQ, disponibile l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie

LG ha confermato la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per lo smartphone LG G6 ThinQ, disponibile sul mercato italiano da aprile 2017 e giunto al suo secondo upgrade di sistema (il primo riguardava Android 8). L’azienda sudcoreana ha introdotto nel dispositivo anche una serie di nuove funzioni, pensate per arricchire l’esperienza degli utenti, rendendola più completa e attuale. È possibile scaricare l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per tutte le versioni di LG G6 ThinQ non brand, Vodafone e Fastweb accedendo al menù Centro Aggiornamenti. Per gli altri operatori sarà disponibile nelle prossime settimane. Come sempre, prima di avviare l’update si consiglia di effettuare un backup.

Le nuove funzioni

Grazie al Moment Slow Motion è ora possibile registrare dei video in slow motion tenendo premuto un apposito tasto. La funzione Capture+, invece, permette di effettuare uno screenshot di un sito web e memorizzare la sua url, in modo da poterlo raggiungere direttamente dalla galleria. Per ritagliare la porzione di una schermata salvata e tenerla in sovraimpressione è possibile utilizzare il nuovo strumento Crop Shot. Chi desidera clonare le principali app social e utilizzare due account in simultanea può ricorrere a Dual App, presente anche in LG V30 ThinQ. Com Homescreen Lock, invece, è possibile bloccare la posizione di app e widget sulle proprie schermate, in modo che sia impossibile spostarle o rimuoverle per errore. Infine, Screen Recording permette di registrare tutto quel che avviene sul display dello smartphone.

L’applicazione Game Launcher

LG ha pensato anche ai videogiocatori e ha introdotto anche in LG G6 ThinQ l’applicazione Game Launcher, all’interno della quale sono raccolti tutti i giochi installati sul dispositivo. Utilizzandola è anche possibile visualizzare utili guide o recensioni del titolo a cui si sta giocando. Inoltre, è stata migliorata la gestione del risparmio energetico quando il gioco è in pausa.