Twitter, ‘nascondi tweet’ è efficace: debutta in Usa e Giappone

Dopo alcuni mesi di test, Twitter ha deciso di lanciare ufficialmente la funzione ‘nascondi tweet’ negli Stati Uniti e in Giappone. Si tratta di uno degli strumenti a cui la piattaforma di microblogging ha lavorato nell’ultimo periodo per rendere l’esperienza degli utenti, in particolar modo le conversazioni, più sana e priva di contenuti offensivi. In questo modo, come spiega Twitter in un comunicato che annuncia la novità, chi pubblica un tweet avrà più controllo su ciò che le altre persone possono leggere in seguito al messaggio originale, con la possibilità di nascondere le risposte fuori luogo o irrilevanti.

Perché ‘nascondi tweet’ migliora l'esperienza su Twitter

Twitter ha condotto nei mesi scorsi un test in Canada per sperimentare la nuova funzione, il cui obiettivo è quello di “capire come cambino le conversazioni sulla piattaforma se la persona che inizia un dialogo può nascondere le risposte”. Twitter spiega di aver notato diverse note positive in seguito ai propri test: in primis, molti utenti tendevano a nascondere messaggi ritenuti “irrilevanti, offensivi o incomprensibili”, migliorando sia la propria esperienza che quella delle altre persone. Inoltre, molti tra coloro che si vedevano nascondere una risposta erano portati a “riconsiderare il proprio modo di interagire con gli altri".

Come nascondere i tweet di risposta

In generale, Twitter ritiene di aver raggiunto dei risultati positivi grazie ai test in Canada, motivo per cui ha deciso di estendere la funzione a Stati Uniti e Giappone, mercati nei quali gli utenti “usano Twitter in modi unici, per questo siamo ansiosi di vedere come potrebbero utilizzare questo nuovo strumento”. Come mostrato in una breve gif dimostrativa, la funzione ‘nascondi tweet’ è piuttosto semplice da utilizzare: basterà premere l’icona a forma di freccia presente su un messaggio per far comparire la tendina che comprende l’opzione ‘nascondi’. Una volta eseguito il passaggio, anche gli altri utenti potranno vedere le risposte nascoste dall’autore del post originale, che in qualsiasi momento potrà annullare l’azione scegliendo ‘non nascondere più’.