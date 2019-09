Per tutte le persone cresciute con l’opera più famosa di Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo gioco di Bandai Namco in arrivo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, rappresenterà un vero e proprio tuffo nella nostalgia. Presto, i giocatori potranno rivivere le gesta di Goku in Dragon Ball Z (la seconda serie dell’anime), partendo dalla saga dei Saiyan, caratterizzata dai memorabili scontri con Radish, Nappa e Vegeta, fino ad arrivare a quella di Majin Bu. In occasione dell’edizione 2019 del Tokyo Game Show, Bandai Namco ha presentato un nuovo trailer del gioco e ha svelato la sua data di uscita: il 17 gennaio 2020.

I bonus preorder e la Collector’s Edition

Bandai Namco ha anche anticipato quali saranno i bonus previsti per chi preordinerà Dragon Ball Z Kakarot. I giocatori che effettueranno il preorder potranno affrontare la missione secondaria “A competitive party with friends”, ottenere una pietanza in grado di incrementare l’attacco corpo a corpo e i punti vita e accedere in anticipo all’allenamento con Bonyu, un nuovo personaggio creato appositamente per il titolo da Akira Toriyama. Inoltre, sono stati rivelati i contenuti della Collector’s Edition. Oltre al gioco, l’edizione speciale includerà un diorama esclusivo (dimensioni 20 x 20 x 20 cm), una custodia steelbook in metallo e un artbook con copertina rigida.

Le caratteristiche del gioco

A differenza di altri giochi ispirati al manga di Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot non sarà basato sul multiplayer competitivo. Gli sviluppatori hanno voluto concentrarsi sul single player, arricchendo l’avventura di numerose missioni principali e secondarie e introducendo ampie aree liberamente esplorabili (anche in volo). Naturalmente, il vero cuore pulsante dell’esperienza saranno i combattimenti con i nemici più iconici della serie, come Vegeta, Freezer, Cell e Majin Bu. Per ricreare un’esperienza fedele all’anime, gli sviluppatori hanno reso gli antagonisti più forti di Goku: per batterli sarà necessario sfruttare al meglio ogni tecnica a disposizione, dagli attacchi di base alla Kamehameha (‘onda energetica’ nel doppiaggio italiano). Durante ogni scontro sarà necessario tenere sotto controllo l’indicatore dei punti vita e altre due barre: “tension” e “ki”. Quando saranno piene, permetteranno a Goku di potenziarsi e di ottenere statistiche migliori. Nel corso della trama saranno introdotti vari elementi in grado di rendere i combattimenti vari e interessanti, come la possibilità di trasformarsi in Super Saiyan. Tra uno scontro e l’altro sarà possibile dedicarsi a varie attività secondari, come la caccia e la pesca.