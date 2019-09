Quella appena iniziata si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre sono diversi i nuovi titoli che approderanno su PlayStation 4.

Il giorno più ricco della settimana sarà martedì 10 settembre, in cui è prevista l’uscita su PS4 di tre differenti giochi.

Ciò nonostante, il titolo più atteso arriverà più tardi, venerdì 13 settembre, quando sugli scaffali di elettronica approderà Borderlands 3, uno sparatutto anticipato da alcuni trailer diffusi dalla stessa azienda sviluppatrice Gearbox Software.

Nei prossimi giorni arriverà anche GreedFall, un gioco di ruolo che sarà disponibile su PS4, XBox One e PC da martedì 10 settembre 2019.

Lo stesso giorno debutteranno sul mercato videoludico anche Blasphemous e eFootball PES 2020.

L’elenco completo

Ecco la lista completa dei titoli in arrivo su PlayStation questa settimana:

• eFootball PES 2020 (10 settembre 2019)

• Blasphemous (10 settembre 2019)

• GreedFall (10 settembre 2019)

• Borderlands 3 (13 settembre 2019)

Borderlands 3: atteso da 7 anni

Se negli scorsi sette giorni sono approdati nel panorama di giochi per PS4 titoli del calibro di Final Fantasy VIII Remastered e Catherine: Full Body, nella settimana in corso arriverà un titolo atteso dagli appassionati del genere da ben sette anni, il terzo capitolo di Borderlands, sviluppato grazie alla collaborazione tra Gearbox e il Pax East di Boston. Borderlands 3, come si evince dal suo trailer, ospiterà quattro nuovi eroi: una sirena, un robot, un techsoldier e una spia. "Torna il leggendario sparatutto, con goziliardi di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Esplora nuovi mondi nei panni di un cacciatore della Cripta, da solo o in co-op. Sconfiggi mostri pazzeschi, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta dalla setta più spietata della galassia”, spiegano gli sviluppatori nella pagina ufficiale del terzo capitolo di Borderlands. Lo stesso giorno (13 settembre) saranno disponibili anche le versioni per PC e Xbox One. È in programma anche il lancio di una versione Google Stadia.