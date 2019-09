Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 2 all’8 settembre sono diversi i titoli in uscita per PlayStation 4. I nuovi giochi più attesi sono sicuramente Catherine: Full Body e Final Fantasy VIII Remastered. Entrambi i titoli arriveranno sugli scaffali nei negozi specializzati martedì 3 settembre. Tra i titoli in uscita, i fan della console da venerdì 6 settembre potranno sperimentare l’esperienza di gioco offerta da Monster Hunter: World - Iceborne. Lo stesso giorno uscirà anche NBA 2K20, che, come riportano i suoi sviluppatori, vanta la migliore grafica di sempre e “le più innovative meccaniche e dinamiche di gioco, comandi e possibilità di personalizzazione del giocatore mai visti prima”.

Ma le novità non sono ancora finite: giovedì 5 settembre debutterà sul mercato videoludico River City Girls.

Nella settimana in corso era atteso anche l’arrivo su PS4 di Conan Chop Chop. L’action game presentato in occasione dell’E3 2019, tuttavia, tarderà ad arrivare: il suo lancio, come comunicato dalla stessa Funcom, è stato recentemente rimandato al prossimo anno.

La lista completa

Ecco tutti i titoli in uscita su PlayStation 4 dal 2 all’8 settembre 2019:

• Final Fantasy VIII Remastered, in arrivo il 3 settembre 2019

• Catherine: Full Body, disponibile dal 3 settembre 2019

• River City Girls, debutta il 5 settembre 2019

• Monster Hunter: World - Iceborne, in arrivo il 6 settembre 2019

• NBA 2K20, disponibile dal 6 settembre 2019

PlayStation Store, nuovi sconti disponibili fino al 4 settembre

I fan della console, fino al 4 settembre 2019, possono approfittare di vantaggiosi sconti per aggiudicarsi alcuni dei titoli in digitale del momento. Il 21 agosto 2019, Sony ha dato il via a un periodo di saldi, con sconti fino all’80%.

Il pacchetto BioShock: The Collection, per esempio, può essere acquistato a 12,49 con uno sconto del 75% (il suo prezzo di listino è di 49,99 euro). In super promozione anche Call of Duty: Infinite Warfare, disponibile in versione digitale con uno sconto del 71%. Questi sono solo alcuni dei giochi in promozione: la lista completa è consultabile sul sito ufficiale di PlayStation.