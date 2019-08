Pes 2020, arrivano la versione mobile e il campionato europeo

Continua a grandi passi il lavoro di Konami per quanto riguarda ‘eFootball Pes 2020’, il prossimo capitolo della celebre serie videoludica sul calcio. La casa di sviluppo giapponese sta rilasciando progressivamente le ufficialità di numerose esclusive per quanto riguarda il titolo, che uscirà su Ps4, Xbox One e Pc il 10 settembre prossimo. Le ultime due, in ordine di tempo riguardano l’arrivo (ad ottobre 2019) della versione mobile del gioco e l’esclusivo accordo con la Uefa per poter portare ai fan di Pes la possibilità di sperimentare il torneo di Euro2020 in maniera completamente licenziata.

Pes2020 su smartphone e tablet

La versione mobile sarà disponibile sull'App Store per iPad, iPhone e iPod touch e sul Google Play Store per i dispositivi Android. Nell’applicazione, gli appassionati videogiocatori potranno godere di nuove funzioni come il dribbling di precisione, cimentarsi con il ‘matchday’, una nuovissima modalità di gioco e sfruttare una grafica che gli sviluppatori di Konami definiscono “migliorata”, rispetto alle versioni precedenti.

Il torneo europeo

Non solo mobile. La versione tanto attesa di eFootball PES 2020, per quanto riguarda Pc e console, sarà coinvolta nella partnership esclusiva che Konami stessa ha chiuso con la Uefa per inserire i campionati europei di calcio all’interno del titolo. Questa partnership significherà per i giocatori un dlc totalmente gratuito che, nel secondo quadrimestre del 2020, aggiungerà i contenuti ufficiali proprio di Euro 2020 al gioco. Grazie a questa licenza ufficiale più di 50 nazionali di calcio verranno coinvolte nelle dinamiche di gioco. Tra le curiosità, quella che riguarda l’utilizzo delle divise da gioco ufficiali, gli stemmi delle federazioni e i giocatori delle nazionali riprodotti perfettamente in ogni minimo dettaglio.

La serie A al completo

Un’altra piacevole novità, per gli appassionati del calcio italiano, è che l’intera franchigia della serie A sbarcherà nel gioco. Konami, dopo aver annunciato l’esclusiva di poter riprodurre ufficialmente tutto ciò che riguarda il mondo Juventus (che sul competitor Fifa si chiamerà ‘Piemonte ‘Calcio’), ha confermato che “la Serie A italiana sarà completamente licenziata in eFootballPES2020. La nuova licenza porterà nel gioco il logo, il trofeo e i badge associati della Serie A!”, come si poteva leggere in un post pubblicato su Twitter. E a testimoniare la vicinanza tra Konami e il nostro massimo campionato di calcio, anche la presenza dello juventino Miralem Pjanic sulla copertina del gioco.