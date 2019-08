Si prospetta una settimana non particolarmente ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 12 al 18 agosto c’è solo un titolo in uscita su PlayStation 4. D’altronde la settimana di Ferragosto rappresenta un periodo di vacanza per tutti, anche per le maggiori aziende videoludiche.

L’unico videogioco in arrivo è Ion Fury, uno sparatutto che coinvolgerà i giocatori in un campo da gioco in 3D dove avranno a disposizione un grande numero di armi, caratterizzate dalla potente modalità di fuoco.

Ion Fury arriva a Ferragosto

Il titolo debutterà sul mercato proprio a Ferragosto, giovedì 15 agosto 2019. Si tratta di una nuova versione del datato Ion Maiden e si basa sul motore grafico di Duke Nukem 3D, dal quale riprende sia lo stile che i temi del videogioco.

Il trailer del titolo, pubblicato sul canale YouTube di 3D Realms, rivela un campo da gioco composto da varie ambientazioni che metteranno alla prova le abilità degli utenti che dovranno affrontare con destrezza diversi temibili nemici da distruggere a colpi di arma da fuoco.

PlayStation Plus e PS Now, i giochi gratuiti di agosto 2019

Gli utenti abbonati a PlayStation Plus nel mese corrente possono scaricare gratuitamente WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4, disponibili per il download a partire dal 6 agosto. Gli appassionati con sottoscrizione a PlayStation Now, il servizio che offre oltre 600 titoli in streaming o download su PS4 e Pc, dal 6 agosto per tutto il mese hanno a disposizione 10 nuovi titoli: i più attesi sono sicuramente DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein: The New Order. Ecco la lista completa: DOOM (PS4), Fallout 4 (PS4), Monster Energy Supercross (PS4), MotoGP 17 (PS4), The Raven: Remastered (PS4), Wolfenstein: The New Order (PS4), Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3), Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3), Castlevania: Lords of Shadow (PS3), Brut@l (PS4).