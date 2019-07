Sbarco sulla Luna, anche Google Earth celebra la missione di Apollo 11

Questa settimana ricorre il cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna con la missione Apollo 11. È già passato mezzo secolo dal 20 luglio 1969, lo storico giorno in cui l’astronauta Neil Armstrong e il suo equipaggio varcarono per la prima volta il suolo lunare.

Per l’occasione anche Google Earth ha in serbo una serie di sorprese, che hanno come obiettivo quello di rivivere la storica missione, ripercorrendone i momenti salienti.

Sarà possibile creare animazioni della Luna e di Marte

La piattaforma propone una presentazione animata, grazie alla quale è possibile scoprire alcuni dei retroscena di Apollo 11. Oltre ad associare ogni luogo ai fatti accaduti, Google Earth offre una carrellata degli eventi e delle tappe che hanno permesso la riuscita della missione, partendo dal discorso di John F. Kennedy, fino ad arrivare all’allunaggio.

Il software che grazie agli scatti satellitari propone immagini virtuali della Terra permette agli utenti anche di fare un tuffo nel futuro: offre una panoramica dei progetti della Nasa, dando informazioni riguardo gli aggiornamenti dei siti di lancio, indispensabili per le future missioni.

Per rendere omaggio alla storica missione Apollo 11, Google Earth permette anche di esplorare la Luna, grazie a una nuova funzione disponibile su Google Earth Studio permessa dall’integrazione di uno strumento di animazione per immagini satellitari e 3D, che sarà utile anche per realizzare animazioni del satellite della Terra e di Marte.

Sarà inoltre possibile ripercorrere le imprese di dieci degli astronauti che hanno scritto la storia dell’esplorazione spaziale: dal russo Yuri Gagarin a Neil Armstrong.

Anche Topolino celebra la missione di Apollo 11

Per celebrare il cinquantesimo anniversario dal primo sbarco sulla Luna, Topolino offre un numero speciale dedicato alla missione che ha permesso di realizzare la storica impresa, in vendita dal 17 luglio 2019. Oltre a una cover dedicata, gli appassionati del fumetto potranno stringere tra le mani ‘AstroTopo’, un modello in action figure di topolino astronauta, alto 13 centimetri. 'AstroTopo' comprende testa, braccia e gambe snodabili e indossa un casco rimovibile con orecchie integrate.