Fortnite, Singolarità: dove cercare le maschere della Skin segreta

Su Fortnite è finalmente disponibile la Skin segreta del Pass Battaglia della Stagione 9: Singolarità. Per sbloccare il costume cosmetico esclusivo è necessario aver raccolto almeno 90 Fortbyte, dei chip ben nascosti dagli sviluppatori del noto Battle Royale nel campo da gioco. Una missione di certo impegnativa, ma sicuramente non impossibile.

Una volta sbloccata la skin segreta, si apre una nuova sfida per i videogiocatori: la ricerca delle maschere.

Singolarità ha stili differenti sbloccabili con le maschere: ecco dove trovarle

A Singolarità sono abbinati una serie di stili differenti con diversi colori che è possibile sbloccare solo dopo aver trovato cinque diverse maschere nascoste nel campo da gioco.

Ogni maschera consente ai fan di Fornite di sbloccare un nuovo colore per la propria skin segreta. I cinque oggetti del desiderio sono nascosti a Neopinnacoli, Impianto a Pressione e Sponde del Saccheggio. Questa è la nuova sfida che tiene impegnati in queste ore gli appassionati del titolo del momento; ma attenzione al tempo: le maschere si possono sbloccare solamente fino al termine della Stagione 9.

Fortnite, come trovare Forbyte 18, Fortbyte 15 e Fortbyte 62

Per tutti i giocatori che non sono riusciti ancora a trovare i 90 chip necessari per sbloccare Singolarità, offriamo una rapida guida per ottenere in breve tempo 3 Fortbyte: 18, 15 e 62.

Fortbyte 15 è l’unico di questi tre chip che non è da cercare nel campo da gioco: per conquistarlo basta superare con successo sei delle sfide della Settimana 9 Stagione 9.

Per chi, invece, è alla ricerca di Fortbyte 18, per ottenerlo basta muoversi sulla mappa del fuco e raggiunge l’area nei Grandi Magazzini: il chip è nascosto in una baracca in legno vicino a Sprofondo Stantio.

Per quanto riguarda, invece, Fortbyte 62, la sfida è leggermente più complessa, in quanto per sbloccarlo è necessario essere in possesso del costume Stratus, che si ottiene superando il 71esimo livello del Pass Battaglia della Stagione 9. Il chip è in un maniero abbandonato a sud-est del Rifugio Ritirato, sopra il Palmeto Paradisiaco.