Fortnite, arriva il primo aggiornamento dell’update 9.30

Estate calda anche sul fronte Fortnite. Il celebre battle royale, targato Epic Games, continua a sfornare novità, contenuti esclusivi e aggiornamenti destinati ad intrattenere ancora di più i tantissimi fan sparsi per il mondo che amano il gioco. Dopo l’annuncio dell’evento "14 giorni d’estate", adesso è il turno del primo aggiornamento dell’update 9.30.

Un revolver speciale

Per quanto riguarda la modalità "Battaglia Reale", è stato aggiunto il Revolver. "Semplice, affidabile, potente", come viene definita nella patch note ufficiale di Epic Games, si tratta di un'arma che spara munizioni medie e contiene 6 colpi. I danni sono 63/66 e il moltiplicatore alla testa è di 2x. Si troverà nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino. Se ne troveranno anche le varianti nelle versioni epiche e leggendarie. Non solo questo, però. Nel magazzino si potrà trovare ed imbracciare il fucile d’assalto tattico raro, ci si potrà dotare delle granate a impulsi, della fenditura portatile e del cannone pirata. Fuori dal magazzino ecco, poi, il fucile a pompa non comune e quello raro che si troverà nel bottino a terra e nei distributori automatici. Si potrà rivedere il fucile a pompa (versioni non comune e raro) ed usare la granata onda d’urto e la mitraglietta silenziata. Un’altra curiosità riguarda i lama delle scorte. In questo caso la quantità di materiali sarà aumentata da 200 a 350 unità ciascuno e il numero totale di lama per partita sarà aumentato da 3 a 5.

Nuovi prefabbricati e gallerie

Capitolo "Modalità Creativa". Qui sarà implementata tutta una serie di prefabbricati e gallerie dedicate a Kevin, il cubo viola. Nel primo caso i nuovi prefabbricati aggiunti sono l'isola casa sul lago Kevin, l’isola Cubo Kevin distrutta, l'isola dinosauro Kevin distrutta e l'isola casa Kevin distrutta. Per quanto riguarda le gallerie invece, saranno 11 quelle nuove in arrivo.

Lama gratis per tutti

Nella modalità "Salva il Mondo" la novità più particolare è l'arrivo dei "14 giorni d’estate". Ogni 24 ore ci sarà una missione da completare: chi sarà bravo a superarle tutte potrà sbloccare un'arma. In più, controllando ogni giorno il negozio Raggi X, si potranno trovare lama gratis. Ci sarà poi una nuova simulazione wargames, chiamata "scorciatoia", dove compariranno strane porte vicino ai generatori nemici. Per quanto riguarda le armi, ecco l’arrivo dell’astro-mazza 9000.