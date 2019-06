Instagram, nelle Storie è possibile aggiungere i testi delle canzoni

Una nuova funzione per gli utenti di Instagram. Nelle Storie, a partire da oggi, è infatti possibile aggiungere i testi delle canzoni. Ad annunciare la nuova funzione è la stessa azienda, in un post sull’account ufficiale su Twitter.

L’integrazione è disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS, che Android, in tutti i Paesi che hanno accesso alla libreria musicale dell’applicazione.

Come aggiungere i testi dei brani alle Storie

“Oggi stiamo portando i testi sull’adesivo con musica, per permetterti di esprimerti e di condividere il tuo umore in ogni momento. Provalo nella tua Storia”, scrive la stessa azienda su Twitter per presentare la nuova funzione. Da ora gli utenti, quando aggiungono un brano alla propria Storia, tramite l’adesivo con musica, possono decidere se visualizzare e condividere anche il testo della canzone scelta.

Dopo aver selezionato il brano desiderato dalla libreria dell’applicazione, e dopo aver deciso quale parte della canzone riprodurre nella Storia, Instagram ora mostra automaticamente anche il suo testo, quando disponibile. È inoltre possibile personalizzare lo stile del testo, l’animazione e altre funzionalità, toccando le parole del brano selezionato.

Instagram mostrerà post sponsorizzati degli influencer non seguiti

Instagram ha recentemente modificato la politica sui contenuti sponsorizzati: i brand che fanno pubblicità ai propri prodotti attraverso gli influencer potranno far comparire le collaborazioni anche nei feed e nelle Storie degli utenti. Ciò significa che i post ‘brandizzati’ delle personalità più popolari del social network saranno considerati come tutte le altre pubblicità e quindi appariranno anche nei profili delle utenti che non li seguono.

“Con gli annunci pubblicitari contenenti post sponsorizzati le aziende hanno l’opportunità di raccontare il proprio brand attraverso la voce degli influencer. Il 68% del pubblico afferma di utilizzare Instagram per interagire con i creatori”, spiega la stessa azienda in un annuncio ufficiale pubblicato sul blog dedicato al settore business. Instagram ha recentemente aggiornato la IGTV: il servizio per la condivisione di filmati lunghi più di un minuto ora supporta anche i video orizzontali.

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei creatori di video per la IGTV e quelle dei semplici utenti ed è per questo che annunciamo il supporto per i video orizzontali oltre a quelli verticali”, scrive la stessa azienda in un comunicato.