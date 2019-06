Fortnite patch 9.20, tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Dopo il consueto periodo di down di Fortnite nelle ore mattutine, necessario per il rilascio della patch 9.20, i server tornano online dando ai giocatori l’opportunità di conoscere nel dettaglio tutte le novità portate in dote dall’aggiornamento. Come già anticipato dalle indiscrezioni diffuse prima dell’update, tra i contenuti introdotti per gli utenti di Battaglia Reale c’è l’oggetto Inversione Tempesta, una sorta di bottiglia esplosiva utile per creare una zona sicura. Con il rilascio definitivo dall'aggiornamento, inoltre, i giocatori potranno tornare a fare acquisti sullo store del videogioco, dopo che operazioni erano state temporaneamente bloccate da Epic Games.

Fortnite patch 9.20, arriva Inversione Tempesta



La consueta nota di Epic Games, che elenca nei dettagli tutte le novità dell’aggiornamento 9.20, si apre proprio con lo spazio dedicato a Inversione Tempesta per Battaglia Reale, probabilmente il contenuto più atteso. Come spiegato dalla casa statunitense, si tratta di “oggetto da lancio che esplode all'impatto e crea una zona vuota di forma sferica”. Sfruttando questo oggetto, i giocatori possono creare una zona sicura nell’area “dove la sfera si sovrappone alla Tempesta”. Al contrario, laddove la sfera è sovrapposta a una zona sicura si forma la Tempesta. Gli effetti causati dall’oggetto durano per 20 secondi e poi si dissolvono: secondo Epic Games “l’Inversione Tempesta infligge la stessa quantità di danni dell’attuale Tempesta”. Il nuovo oggetto è di grado epico e si può trovare “nel bottino a terra, nei forzieri e nei distributori automatici”. Nella modalità a tempo, inoltre, i giocatori possono ora trovare nei forzieri del tesoro armi epiche o migliori e, se sono particolarmente fortunati, anche l’Infinity Blade. Sempre per quanto riguarda Battaglia Reale, è stato corretto il bug che impediva il caricamento automatico delle armi, è stato rimosso il fucile da caccia mentre è stata ridotta la disponibilità del pacchetto esplosivo e del fucile di precisione.

Novità Modalità Creativa e Salva il Mondo

Nella Modalità Creativa di Fortnite arrivano trasmettitori e ricevitori, per generare esplosioni a partire da una moneta o far “calare una barriera quando il giocatore colpisce un bersaglio”, oltre ad ulteriori novità che saranno annunciate in seguito. Sono stati introdotti inoltre “nuovi prefabbricati e gallerie Pueblo” da abbinare alla nuova isola Canyon. Passando infine a Salva il Mondo, tra le novità i giocatori avranno a disposizione una nuova simulazione WarGames dal nome Invasione, caratterizzata dall’invasione di un ufo sopra lo scudo anti-tempesta.