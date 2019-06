Fortnite patch 9.20, arriva oggi l'aggiornamento: server offline

L’attesa sta per terminare. Oggi, giovedì 6 giugno, come annunciato da Epic Games, arriva su Fortnite la patch 9.20. I server sono offline dalle ore 10:00, come precedentemente aveva comunicato l'azienda, per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell'aggiornamento. Epic Games dalle ore 9:00 ha momentaneamente bloccato gli acquisti con soldi reali sullo store del videogioco: gli utenti potranno ricominciare ad effettuare gli acquisti una volta introdotto l’aggiornamento.

Le novità attese con la patch 9.20

L’aggiornamento introdurrà una serie di novità. Con la patch 9.20, gli appassionati del videogioco potranno divertirsi con un nuovo strumento: l’oggetto Flip, che secondo alcune indiscrezioni avrà un potere straordinario. Atteso anche il depotenziamento dell’Arco Esplosivo, anch'esso molto probabilmente sarà super efficace. Con la patch 9.20 arriva un’importante novità nella modalità Battaglia Reale: l’Inversione Tempesta, uno strumento da lancio che esplode, una volta venuto a contatto con altri oggetti, e crea una ‘safe zone’ che rimane disponibile per 20 secondi.

Il nuovo strumento, svelato da un leak su Twitter, ha le sembianze di una bottiglia e molto probabilmente racchiude al suo interno una tempesta, come riporta la descrizione che l’accompagna: “Scatena la tempesta oppure dominala. La scelta è tua”.



Edizione limitata di Xbox One S dedicata a Fortnite



Microsoft ha recentemente confermato un’indiscrezione circolata in rete qualche giorno fa: presto uscirà un’edizione limitata di Xbox One S dal colore viola sfumato. Si tratta di un’edizione dedicata a Fortnite, che comprende, oltre alla console da 1TB, un Controller Wireless per Xbox viola, il download gratuito di Fortinite con un costume leggendario, un deltaplano epico e un piccone raro (disponibile nelle Modalità Battaglia reale e in quella Creativa), il downolad dell'esclusivo set estetico Dark Vertex con 2.000 V-Buck (la moneta virtuale del gioco) e un mese di abbonamento Xbox Live Gold. È possibile acquistare l'edizione limitata di Xbox One S sullo store ufficiale al prezzo di 299,99 euro e sulle principali piattaforme di e-commerce.