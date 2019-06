È atteso per le prossime ore l’aggiornamento 9.20 di Fortnite e come sempre gli utenti del celebre Battle Royale sono in fermento per conoscere le novità che introdurrà. Tra queste ci sarà il nuovo oggetto Inversione Tempesta, svelato recentemente da un leak su Twitter, ma ancora avvolto dal mistero. Intanto, Microsoft ha annunciato ufficialmente l’edizione limitata di Xbox One S dedicata al titolo di Epic Games.

“Scatena la tempesta oppure dominala”

In molti si stanno chiedendo se l’oggetto Inversione Tempesta possa essere una nuova arma simile alle granate oppure un altro strumento di gioco. L’immagine del leak sembra comunque suggerire che si tratti di una bottiglia incendiaria che probabilmente accoglie al suo interno una tempesta, come si legge nella descrizione che l’accompagna: “Scatena la tempesta oppure dominala. La scelta è tua”. Inoltre, non è ancora chiaro se la bottiglia potrà essere lanciata per recare danno agli avversari oppure avrà un effetto su tutto l’ambiente circostante. In ogni caso, l’oggetto potrebbe soddisfare le richieste di molti utenti, che da tempo chiedevano uno strumento per poter influire sulla tempesta, una delle principali meccaniche che regolano Fortinite.

Ufficiale la Xbox One S viola dedicata a Fortnite

L’indiscrezione era circolata qualche giorno fa ma ora c’è l’ufficialità: Microsoft ha annunciato l’arrivo dell’edizione limitata di Xbox One S in colorazione viola sfumato dedicata a Fortnite. Il bundle, nato dalla collaborazione tra l’azienda di Redmond ed Epic Games, include, oltre alla console da 1 TB, anche un Controller Wireless per Xbox di colore viola, il download gratuito di Fortinite con un costume leggendario, un deltaplano epico e un piccone raro (disponibile nelle modalità Fortnite Battaglia reale e Creativa), il downolad dell'esclusivo set estetico Dark Vertex con 2.000 V-Buck (la moneta virtuale del gioco) e un mese di abbonamento Xbox Live Gold. La piattaforma è disponibile a 299,99 euro sullo store ufficiale e sui principali portali di e-commerce.