Il Trono di Spade 8: un’app prevede chi muore e chi sopravvive

Con l’ultima stagione de Il Trono di Spade alle porte (DOVE VEDERLA), l’attenzione per evitare qualsiasi tipo di spoiler è alta, ma altrettanta è la curiosità di conoscere le sorti dei personaggi: che fine farà Jon Snow? Riuscirà l’esercito guidato dal Re della Notte a far calare l’inverno su tutto il regno? In altre parole: chi sopravviverà all’ottava stagione di Game of Thrones? La domanda è talmente in voga che alcuni studenti della Technical University di Monaco hanno sviluppato un’app basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale che, elaborando i dati presenti su Internet, predice la longevità dei protagonisti de Il Trono di Spade 8.

Il Trono di Spade 8: come funziona l’app per le previsioni

Secondo quanto riporta il New York Times, Guy Yachdav, supervisore del progetto, le analisi dell’app riguardanti la sopravvivenza o la morte dei personaggi de Il Trono di Spade sarebbero paragonabili a quelle degli studi scientifici volte a stabilire l’effetto dei trattamenti medici sui pazienti; in effetti, per Yachdav l’applicazione “fa affidamento su dati presi dal mondo fantasy, ma le stesse tecniche di Intelligenza Artificiale vengono utilizzate nel mondo reale”. Dunque, chi resisterà fino al termine dell’ottava stagione di Game of Thrones? L’app ha pochi dubbi a proposito: Daenerys Targaryen, madre dei draghi, avrebbe il 99% di chance di sopravvivenza.

La sopravvivenza di Jon Snow e Tyrion Lannister

Oltre a Daenerys, le previsioni fatte dall’app degli studenti dell’università tedesca inseriscono nella lista dei personaggi destinati a sopravvivere anche Tyrion Lannister (97,5%), Cersei Lannister (95%) e anche Jon Snow, che se la cava con un dignitoso 88%. Le vicende piuttosto movimentate in cui è costantemente coinvolta Arya Stark rendono invece incerto il suo cammino, visto che secondo l’app la ragazza avrebbe il 53% circa di chance di sopravvivenza. Al contrario, chi è destinato ad abbandonare Game of Thrones? Anche in questo caso, l’app è piuttosto netta, condannando Bronn, che al 93,5% morirà nei prossimi episodi, ma anche la stessa Sansa Stark, destinata a perire con il 73% delle probabilità. Ovviamente, si tratta soltanto di previsioni fatte sulla base di quanto osservato fino a questo punto: con l’arrivo de Il Trono di Spade 8, su Sky Atlantic a partire dalla notte fra il 14 e il 15 aprile alle 03.00, ne capiremo l’attendibilità.