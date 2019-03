Anthosart Green Tool, il ‘giardiniere virtuale’ dalla parte dell’ambiente

Dall’Enea arriva Anthosart Green Tool, il ‘giardiniere virtuale’ in grado di guidare la creazione delle aree verdi, suggerendo le piante più indicate per ogni area geografica.

Si tratta di una piattaforma gratuita, sviluppata dagli esperti di Enea grazie alla collaborazione di Forum Plinianum e Società Botanica Italiana, utile per selezionare le specie della flora italiana che si più si prestano per le caratteristiche ambientali di una determinata zona.

L’applicazione, fruibile anche su smartphone e device portatili, rientra nel progetto omonimo Anthosart Green Tool, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, e ha come obiettivo quello di favorire la creazione di aree verdi nel rispetto della natura.

Applicazione gratuita per smartphone e tablet

Il ‘giardiniere virtuale’ è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni genere di utente, dai vivaisti ai privati cittadini. Oltre a suggerire consigli preziosi nella scelta delle piante più adatte per il proprio giardino, è un vero e proprio tesoriere di informazioni. Consultando la piattaforma è, infatti, possibile venire a conoscenza di diversi aneddoti curiosi, quali eventuali utilizzi alternativi di una pianta in cucina e nell’artigianato, o possibili associazioni di una specie con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

Anthosart Green Tool, ideato e sviluppato con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua e i costi previsti dalla gestione delle aree verdi, comprende più di 1.400 differenti specie della flora italiana. È un vero e proprio aiutante virtuale, in grado di coadiuvare cittadini ed esperti guidandoli nella scelta delle piante più idonee per ogni area geografica, nel rispetto della natura e dell’ambiente.

Il tosaerba smart Automower 435X AWD

Al Mobile World Congress, tenutosi a Barcellona nel mese di febbraio 2019, è stato presentato Automower 435X AWD, il tosaerba smart per la cura del giardino che funziona in completa autonomia.

Il robot, sviluppato dall’azienda svedese Husqvarna, è dotato di Intelligenza artificiale ed è in grado di superare anche i terreni impervi e con inclinazioni fino al 70%.

Ciò che lo rende davvero unico è la possibilità di controllo da remoto: gli utenti, tramite smartphone e comandi vocali, possono azionare e gestire il lavoro del tosaerba anche quando sono fuori casa.