L'inverno porta spesso con sè freddo e gelo: pioggia e neve potrebbero scoraggiare gli appassionati di giardinaggio alle prime armi, ma creare un balcone fiorito anche durante la stagione dal clima più rigido non è impossibile. Con le dovute accortezze, si può infatti far sbocciare il giardino anche in questi mesi. Ecco dieci piante e fiori da esterno che fioriscono nonostante il clima avverso.

Ciclamino

Diffuso nella varietà Persicum, il Ciclamino fiorisce durante tutto l'inverno fino a primavera. I suoi colori vanno dal bianco al rosso, con eleganti sfumature di rosa. Nonostante sia una delle piante invernali più tipiche di questo periodo, le temperature estremamente rigide e le gelate possono stroncarne il ciclo vitale. Per questo, in caso di picchi di freddo, si consiglia di ritirarlo negli spazi interni della casa, con un microclima di 18 gradi.

Bucaneve

Pianta perenne, il Bucaneve è uno dei simboli dell'inverno. In Italia cresce spontaneo ed è facile vederlo passeggiando nei boschi, quando i suoi petali candidi sbucano all'improvviso nella neve fresca: è da questo fenomeno che traggono il loro nome. Nei vivai sono disponibili diverse specie adatte per la coltivazione in giardino.

Viola del pensiero

Nota anche con il nome di viola tricolore, la Viola del Pensiero è una pianta che fiorisce durante tutto l'inverno. Resiste alle temperature molto basse, ma in casi di neve o gelo va salvaguardata con un tessuto agroprotettivo, per impedire che il ghiaccio penetri nelle sue radici.

Rosa di Natale

Nota anche col nome di Elleboro, la Rosa di Natale fiorisce tra dicembre e gennaio. Resiste al freddo, ma ha bisogno di essere piantata in un terreno che presenti le stesse caratteristiche di un sottobosco: per ricrearle, basta attrezzare il pezzo di giardino scelto con un'accurata pacciamatura.

Gelsomino d'inverno

Il Gelsomino d'inverno porta un po' di giallo tra gli spenti colori invernali, regalando un assaggio di primavera. La sua fioritura inizia a novembre e il fiore spunta su rami sottili di colore verde scuro, rigidi e dritti. È facilmente gestibile se, dopo la fioritura, viene drasticamente potato.

Agrifoglio

L'Agrifoglio non produce veri e propri fiori, ma con le sue bacche rosse è uno dei simboli più famosi del Natale. Le sue foglie sono di colore verde intenso e sono orlate di piccole spine. Coltivarlo è molto semplice: basta esporlo bene al sole d'inverno e innaffiarlo molto d'estate.

Calicanto

Tra le sue varietà, quella che fiorisce in inverno è la Chimonanthus praecox. I suoi fiori molto profumati (ricordano quelli del gelsomino) e sbocciano tra febbraio e marzo nel legno nudo dei rami senza foglie. La resistenza al freddo è uno dei suoi tratti distintivi.

Lonicera

La Lonicera è una varietà di caprifoglio invernale, nota per essere quella con l'infiorescenza più ricca. Tra dicembre e marzo la pianta regala fiori tra il bianco e il crema, molto profumati. Può raggiungere un'altezza massima di due metri e mezzo.

Narciso Cedric Morris

Questa varietà di Narciso è rinomata per la sua fioritura natalizia. La pianta ama il sole e i suoi fiori sono gialli con sfumature tendenti a una tinta verdognola.

Camelia

Le specie più diffuse di Camelia sono quella Japonica - che fiorisce da febbraio a maggio - e la Sasanqua. Quest'ultima varietà si riveste di morbidi fiori rosa tra novembre e marzo, anche se in modo più modesto rispetto all'altra tipologia. Sono piante perenni, in grado di resistere perfettamente al freddo, ma il gelo intenso potrebbe rovinarne i fiori.