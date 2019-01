Cresce il mercato delle applicazioni, in Cina metà dei download

Il mercato delle applicazioni, nato all’incirca 10 anni fa, è in crescita: un dato controtendenza rispetto al calo delle vendite di smartphone registrato nel 2018. Come per il settore dei dispositivi portatili di ultima generazione, dove, secondo l’analisi Gartner, a trainare il mercato nel 2018 sono state soprattutto Huawei e Xiaomi, anche in quello delle applicazioni è la Cina ad avere un ruolo leader. Con più di 194 miliardi di download, nel 2018, il mercato delle app ha registrato una crescita del 35% rispetto al 2016,

Nello specifico il 50% dei download si deve alla Cina. Nel 2018, inoltre, sono stati spesi più di 100 miliardi di dollari per gli acquisti effettuati sugli app store.

Classifica applicazioni più apprezzate

Stando ai dati emersi dall’ultimo rapporto della società di analisi App Annie, la compagnia che analizza i trend all’interno del mondo mobile, nella classifica delle dieci applicazioni con maggior numero di utenti, il podio è occupato dalle piattaforme di Zuckerberg. Al primo posto domina Facebook, seguita da WhatsApp, l’applicazione social più scaricata nel 2018, e da Messenger. In coda WeChat, l’app di messaggistica cinese.

Per quanto riguarda i download, invece, la piattaforma più scaricata è Messenger. Al secondo gradino del podio c’è WhatsApp, seguita da Facebook, che occupa il terzo posto in classifica. Secondo il rapporto, inoltre, l’applicazione che ha registrato un maggior fatturato nel 2018 è Netflix, a cui segue Tinder.

Nel settore dei videogiochi, inoltre, nonostante il dominio incontrastato dei grandi classici, quali Candy Crush e Pokémon Go, registrano numeri in crescita alcuni nuovi fenomeni, come Battle Royale Helix Jump e Hole.jo.

Le previsioni del 2019



Secondo le previsioni di App Annie, nel 2019 verranno spesi più di 100 miliardi di dollari per gli acquisti sui diversi app store. Il mercato sembra dunque destinato a crescere a un ritmo cinque volte superiore rispetto a quello dell’economia globale.

A fare da traino sarà soprattutto il settore del mobile gaming, che, secondo le previsioni, combatterà ad armi pari contro le esperienze di gioco offerta da computer e console.