Arriva Valory, la prima app per dare supporto psicologico ai giovani

Un passo importante verso i giovani, utilizzando i loro stessi strumenti per ascoltarli e aiutarli ad orientarsi nei momenti di difficoltà. Valory sarà la prima applicazione per smartphone in Italia a dare la possibilità agli adolescenti, ma non solo, di entrare in contatto con uno psicologo a cui raccontare i propri dubbi, problemi, ansie o paure. Dietro lo sviluppo dell’app, presentata a Udine durante il seminario ‘Cyber adolescenti, rischi e opportunità del mondo virtuale per giovani e adulti’ ci sono la dottoressa Simona Dell’Utri e l’Ordine regionale degli Psicologi Friuli-Venezia Giulia.

Valory, strumento per il benessere dei giovani

Oltre a offrire grandi opportunità inimmaginabili in passato, il mondo virtuale può portare i giovani, nei momenti più difficili, anche alla chiusura in sé stessi. La realtà dei social network, ad esempio, è spesso caratterizzata da un confronto sociale che può causare sconforto e persino la depressione. Comprendendo dunque le minacce al benessere degli adolescenti in questo nuovo panorama, l’Ordine degli Psicologi Fvg ha collaborato con Simona Dell’Utri allo sviluppo di una piattaforma digitale gratuita che mette in primo piano il futuro dei giovani, dedicando loro uno spazio moderno per far sì che le passioni vengano valorizzate e non disperse nel mare di stimoli, non sempre facili da gestire, offerti dalla rete. L’obiettivo di Valory è inoltre quello di incoraggiare i ragazzi a farsi ascoltare e confrontarsi con un team di specialisti, che hanno aderito gratuitamente alla fase di test dell’applicazione.

Una generazione con contrasti interiori

Secondo Roberto Calvani, presidente dell’Ordine degli Psicologi Fvg, quella dei giovani di oggi “è una generazione che vive molti contrasti interiori, malesseri inespressi dagli effetti il più delle volte drammatici perché non prevenuti, individuati e accolti in tempo”. Grazie a Valory lo schermo, che sia di un tablet o di uno smartphone, diventerà non l’origine di una dipendenza o un’occasione di chiusura nel mondo virtuale, bensì un’opportunità per chiedere aiuto in modo semplice per ottenere il confronto con psicologi preparati, che possano supportare i giovani nella propria crescita.