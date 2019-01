Un anno senza Facebook? Solo per almeno 1000 dollari

Quanto ci vorrebbe per convincere un utente a rinunciare al proprio profilo Facebook per un anno intero? La risposta, piuttosto sorprendente, parla di una cifra non inferiore ai 1000 dollari. A farsi questa domanda sono stati i ricercatori di tre università statunitensi: la Susquehanna University, la Tufts University e la Michigan State University. Per ottenere i risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, i team di ricerca hanno coinvolto gli intervistati in esperimenti che si basano sul meccanismo dell’asta, notando come la cifra necessaria per convincere gli utenti a disattivare il proprio profilo sul social network variasse significativamente a seconda dell’età.

Esperimenti basati su aste

Fino ad ora, per valutare il valore di un servizio non a pagamento come Facebook, si utilizzavano indici quali gli utenti a livello globale, che superano i due miliardi. I ricercatori delle tre università statunitensi hanno però cercato di andare oltre per capire quali benefici le persone ottengano dall’utilizzo di questo servizio. Il team ha dunque coinvolto i partecipanti in diverse aste ‘al secondo prezzo’, dove agli individui era richiesto di formulare un’offerta relativa alla cifra che avrebbero voluto per rinunciare a Facebook uno, tre o sette giorni. Non si trattava però di prove ipotetiche, perché i vincitori delle aste erano poi chiamati a rispettare la ‘promessa’, ovviamente in cambio della ricompensa economica.

Uno, tre o sette giorni senza Facebook

L’offerta media per chiudere il proprio account Facebook per una giornata era di 4.17 dollari, cifra che saliva a 13.89 dollari per tre giorni senza il social network e a 37 dollari per un’astinenza di una settimana. Una volta ottenuti tutti i dati dagli esperimenti, i ricercatori hanno stimato il valore medio richiesto dai partecipanti per rinunciare al profilo social per un anno intero, arrivando a una cifra che partiva da almeno 1000-1100 dollari fino a 2000 dollari per i più giovani. Al netto del 2018 estremamente vissuto da Facebook, ricco di scandali legati a un controverso utilizzo dei dati personali, gli utenti rimangono dunque legati alla piattaforma a tal punto da rinunciarvi soltanto per una lauta ricompensa.